52-летняя Марина Федункив скрывает беременность и скоро впервые станет мамой

«Марина беременна, и это уже невозможно скрыть. Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды. Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась. Разве что устает быстрее, чем хотела бы», — поделился человек со съемок реалити.
Он также добавил, что Федункив на съемках окружили вниманием и заботой организаторы, которые исполняют все ее желания. Отметим, что у актрисы нет детей. 12 лет она была в браке с Сергеем Щелчковым, а потом 13 лет прожила с предпринимателем Михаилом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: