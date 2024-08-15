52-летняя Марина Федункив скрывает беременность и скоро впервые станет мамой

Марина Федункив много лет строит карьеру на телевидении. Она прославилась благодаря сериалу «Реальные пацаны» и участию в «Comedy Woman». Примечательно, что в 2021 году актриса снова сыграла свадьбу. Ее избранником стал итальянец Стефано Маджи . А теперь появилась информация, что 52-летняя звезда впервые беременна. Об этом источник сообщил журналу «СтарХит». Примечательно, что она только снялась в реалити «Первые на деревне» с Женей Искандаровой.

«Марина беременна, и это уже невозможно скрыть. Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды. Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась. Разве что устает быстрее, чем хотела бы», — поделился человек со съемок реалити.

Он также добавил, что Федункив на съемках окружили вниманием и заботой организаторы, которые исполняют все ее желания. Отметим, что у актрисы нет детей. 12 лет она была в браке с Сергеем Щелчковым, а потом 13 лет прожила с предпринимателем Михаилом.