Красноярцев на отдыхе начали кусать суслики

Суслик. Фото: Global Look Press

С начала этого года укушены больше 80 человек.

Жители Красноярского края столкнулись с агрессией сусликов. Млекопитающее часто встречается в регионе, вызывает интерес у любителей животных, а еще желание погладить.

Зачастую такие встречи заканчиваются укусами диких сусликов, которые не настроены на контакт с человеком.

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Как говорят в Роспотребнадзоре, именно эти млекопитающие чаще остальных защищаются от любвеобильных людей своими зубами. От них с начала года пострадали 83 человека.

Удивительно, но на красноярцев часто нападают и белки,опасаться стоит барсуков, бурундуков и обезьян. Редко агрессию к жителям Красноярского края проявляют лисы, еноты, песцы, а также лошади.

Специалисты предупреждают, что такие встречи опасны заражением бешенством, пишет newslab.ru.

Ранее хулиганка покусала женщину на остановке, потому что не захотела стоять.

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