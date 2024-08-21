Северяне раскупают новогодние туры за рубеж, чтобы взять лучшие номера до повышения цен

Пляж. Фото: Global Look Press

Сейчас популярны три направления.

Северяне, которые уже отгуляли летние отпуска на юге, начинают подумывать о новогодних каникулах. Многие планируют провести их за рубежом, а самые хитрые знают, что сейчас путевки можно купить гораздо дешевле, чем через месяц или два.

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Спрос на них начинает повышаться. Как говорят эксперты, интерес к зарубежным поездкам зимой вырос в четыре раза, если сравнивать с прошлым годом.

Известно о том, что из всего доступного на данный момент разнообразия направлений жители Тюменской области предпочитают Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, достаточно часто покупают туры на Шри-Ланку.

Все же, несмотря на существующие на данный момент скидки, новогодние предложения нельзя назвать дешевыми. На данный момент цены начинаются от 300 тысяч рублей, пишет tmn.aif.ru.

Ранее были названы самые дешевые внутренние направления в бархатный сезон.

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