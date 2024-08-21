Северяне раскупают новогодние туры за рубеж, чтобы взять лучшие номера до повышения цен

Северяне, которые уже отгуляли летние отпуска на юге, начинают подумывать о новогодних каникулах. Многие планируют провести их за рубежом, а самые хитрые знают, что сейчас путевки можно купить гораздо дешевле, чем через месяц или два.

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Спрос на них начинает повышаться. Как говорят эксперты, интерес к зарубежным поездкам зимой вырос в четыре раза, если сравнивать с прошлым годом.

Известно о том, что из всего доступного на данный момент разнообразия направлений жители Тюменской области предпочитают Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, достаточно часто покупают туры на Шри-Ланку.

Все же, несмотря на существующие на данный момент скидки, новогодние предложения нельзя назвать дешевыми. На данный момент цены начинаются от 300 тысяч рублей, пишет tmn.aif.ru.