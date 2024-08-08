Жителям Тюмени предлагают отдохнуть в Турции за 36,8 млн рублей

Жителям Тюмени рассказали о туре в Турцию за 36,8 миллиона рублей. Стоимость включает предложение для двух человек, отель же, в котором предлагается отдохнуть, расположен недалеко от города Белек.

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Туристы смогут расположиться в резиденции площадью больше 600 квадратных метров, где есть пять комнат. На территории есть закрытые и открытые бассейны, массажная комната, свой пляж и сад.

Отдыхающим круглосуточно будет угождать дворецкий и личный повар, в стоимость включены ужины в местном ресторане и плавание с дельфинами.

Стоит отметить, что самый дорогой тур в Сочи скромнее — всего 864 200 рублей. За эти деньги предлагается проживание в пятизвездочном отеле на побережье моря и отдельный выход на песчано-галечный пляж. Все остальные развлечения оплачиваются отдельно, включая аренду велосипедов, пишет tmn.aif.ru.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, чего ждать отпускникам, которые не могут уехать из Анапы.