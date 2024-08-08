Кемеровчане рассказали, на какие деньги думают жить в старости

Жители Кемеровской области поделились своими планами на жизнь в старости. Согласно исследованию сервиса Superjob, лишь немногие из них полагаются на помощь своих детей в преклонном возрасте.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Около четверти опрошенных намерены покрывать все свои потребности исключительно за счет пенсии. Еще 25% планируют совмещать получение пенсии с работой.

Только 17% жителей региона надеются накопить достаточно средств, чтобы жить на проценты от этих сбережений. Как правило, такой точки зрения придерживаются женщины, сообщает sibdepo.ru.

Ранее пенсионерам рассказали, что сейчас вполне можно рассчитывать на компенсацию денег, отдаваемых за услуги ЖКХ.