В Кадомском районе Рязанской области грибники выходят из лесов с десятками ведер лисичек и белых

В
В местных лесах представлено большое разнообразие грибов. Здесь можно собрать целые ведра белых, лисичек, маслят, подосиновиков, боровиков. Самым удачливым удается найти черные и белые грузди.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Грибов так много, что грибники жалуются на нехватку взятых с собой корзин и ведер.
Кадомчанин Сергей Максутов за несколько часов собрал почти три корзины, он признался, что не планирует останавливаться на достигнутом. Ему попались лисички и белые, пишет rzn.mk.ru.
Ранее рассказывалось, что в жители Рязанской области
Читайте также: