В Кадомском районе Рязанской области грибники выходят из лесов с десятками ведер лисичек и белых

Гриб. Фото: Global Look Press

Можно собрать черные и белые грузди.

В Рязанской области небывалый урожай грибов. Об этом сообщают любители «тихой охоты». Сейчас из леса в Кадомском районе невозможно выйти с пустыми корзинками.

В местных лесах представлено большое разнообразие грибов. Здесь можно собрать целые ведра белых, лисичек, маслят, подосиновиков, боровиков. Самым удачливым удается найти черные и белые грузди.

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Грибов так много, что грибники жалуются на нехватку взятых с собой корзин и ведер.

Кадомчанин Сергей Максутов за несколько часов собрал почти три корзины, он признался, что не планирует останавливаться на достигнутом. Ему попались лисички и белые, пишет rzn.mk.ru.

Ранее рассказывалось, что в жители Рязанской области разобрали и сдали на металлолом мост.

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