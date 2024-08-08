В Свердловской области грибники назвали места, где можно набрать первых опят

В Свердловской области много любителей «тихой охоты», которые регулярно посещают леса, чтобы прогуляться и присмотреться к грибным местам — на что уже можно рассчитывать.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Местные жители сообщили, что в лесах уже начали появляться первые опята. Например, их можно найти у озера Таватуй. Другое место, где можно встретить эти грибы, — окрестности Полевского.

Как рассказывают в социальных сетях те, кто уже успел собрать опят, сейчас их особенно хорошо мариновать, пишет tagilcity.ru.

Ранее в Екатеринбурге женщина отравилась собранными грибами, которые оказались поганками. Медики не смогли спасти ее жизнь. В связи с этим специалисты рекомендуют не собирать в лесах грибы, которые вызывают сомнения.