Туристы из-за толкучки на Кубани начали ездить на курорты Азовского и Каспийского морей

В этом году из-за прогнозируемого ажиотажа на курортах Краснодарского края многие отпускники предпочли другие варианты. Альтернатива в последнее время набирает популярность.

Разумеется, наибольший спрос остается за Черным морем, но сейчас интерес путешественников увеличивается и к Азовскому, и Каспийскому морям. Это самые популярные места для отдыха в августе.

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Среди крымских курортов отдыхающие больше всего любят Алупку, Гурзуф и Судак. Здесь одна ночь в отеле начинается от 4,6-7,8 тысяч рублей — в зависимости от курорта.

На Азовском море востребована станица Голубицкая, а также Должанская.

Все чаще отдыхающие планируют свой отдых на берегу Каспийского моря, к Дербенту интерес увеличивался на 41%, пишет lenta.ru со ссылкой на «Яндекс Путешествия».