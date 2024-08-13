В Челябинске на штрафстоянку увезли машину с ребенком

Дорога. Фото: Global Look Press

Мать приехала к нему через полчаса, а он продолжал спать.

В Челябинске на штрафстоянку увезли автомобиль, в салоне которого находился ребенок. Сотрудники эвакуатора не заметили несовершеннолетнего, который спал во время погрузки и выгрузки автомобиля.

Из-за инцидента разгорелся целый скандал с возбуждением уголовного дела.

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Оказалось, что в неположенном месте автомобиль оставила мать ребенка. Она очень быстро прибежала на штрафстоянку, начала кричать и говорить, что снимает все на телефон.

Когда родительница вместе с сотрудником парковки подошла к машине, мальчик продолжал спокойно спать. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, пишет 74.ru.

Ранее стало известно о том, что мужчине удалось получить 400 тысяч рублей компенсации за навязанные услуги при покупке автомобиля.

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