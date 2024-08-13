В Челябинске на штрафстоянку увезли машину с ребенком

В
Из-за инцидента разгорелся целый скандал с возбуждением уголовного дела.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Оказалось, что в неположенном месте автомобиль оставила мать ребенка. Она очень быстро прибежала на штрафстоянку, начала кричать и говорить, что снимает все на телефон.
Когда родительница вместе с сотрудником парковки подошла к машине, мальчик продолжал спокойно спать. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, пишет 74.ru.
Ранее стало известно о том, что мужчине
Читайте также: