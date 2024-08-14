В Челябинской области на сборы детей в школу родителям выплатят по 10 тысяч рублей

В Челябинской области правительство решило поддержать родителей, которые сейчас собирают детей в школу. Для них была утверждена новая материальная мера поддержки.

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Речь идет о том, что многодетным семьям региона с этого года начнут предоставлять по десять тысяч рублей. Это инициатива губернатора Алексея Текслера.

Он пояснил, что до этого на финансовую помощь могли рассчитывать только малообеспеченные родители Челябинской области, однако в этом году круг получателей был расширен, а размер самой материальной поддержки увеличили. Деньги можно будет направить, к примеру, на форму или спортивную секцию, пишет ura.ru.