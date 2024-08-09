После предупреждения о мощном тайфуне MARIA в Приморье началось наводнение

Второе за лето сильное наводнение привело к последствиям, которых никто не ждал и не хотел верить в
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Жители Дальнереченска еще не оправились от первого наводнения, как началось новое — уже второе за этот летний период. Они говорят, что привыкли к большим потопам, но с каждым годом они становятся все сильнее.
Местные власти готовились к затоплению: за несколько дней начали возводить дамбу, но не успели, и вода прорвала насыпь, затопив улицы. Продолжительные дожди усугубили ситуацию. На территории Дальнереченского округа теперь функционируют водокачки, перегоняющие потоки из реки Белая в Большую Уссурку, передает ntv.ru.
На накануне синоптики
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