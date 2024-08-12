Туристам из Анапы приходится возвращаться домой на попутных машинах или с пересадками на поезде

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что трудности с транспортом на юге в разгар сезона привели к тому, что многие путешественники переходят на автомобили или выбирают иные способы перемещения через Сочи. Это касается отправления домой из Анапы .

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За последнее время туристы в Ассоциацию по этому поводу не обращались. Обстановка с билетами на поезда пока не изменилась.

Туристы столкнулись с проблемой из-за отсутствия у них билетов в обратную сторону.

Ранее отпускники, отдыхающие в Анапе, пришли в недоумение от клопов в номерах по 7 500 рублей. Им самим пришлось покупать средство от гадов и травить их весь отпуск.

По материалам RT