Лариса Голубкина мучилась от сильных болей даже на фоне приема обезболивающих

В субботу, 22 марта, стало известно о смерти Ларисы Голубкиной. Многие знают ее, как бывшую жену Андрея Миронова и звезду фильма «Гусарская баллада». В этой картине юная Лариса Голубкина сыграла вместе с Юрием Яковлевым. У актрисы есть дочка Мария Голубкина. Она не так давно комментировала состояние своей матери, дав понять, что Лариса Ивановна была измучена болезнью.

В последние месяцы актриса постоянно жаловалась на слабость и сильные боли, которые уже почти не глушили обезболивающие. Также Лариса Ивановна была прикована к постели. Отсутствие движения привело к появлению пролежней на теле актрисы. Дочь народной артист РСФСР понимала, что в таком состоянии ее мама едва ли сможет пойти на поправку. И не боясь гневных комментариев от поклонников, открыто говорила о том, как намучилась ее мама. Рак крови третьей степени подточил здоровье и силы некогда волевой и характерной артистки.

Как пишет Telegram-канал Shot, врачи постоянно приезжали к 85-летней пациентке домой, чтобы делать уколы от сильных болей. Ранее диагноз Ларисы Ивановны — болезнь Вальденстрема, протекала медленно, но в 2022 году актриса стала чувствовать себя хуже. После курса химиотерапии медикам удалось вывести Ларису Голубкину в ремиссию, но в прошлом году состояние актрисы ухудшилось. И болезнь стала прогрессировать. В июле после госпитализации врачи признали народную артистку РСФСР неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус, чтобы она могла получать всю необходимую медицинскую помощь.