Причиной смерти народной артистки Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей степени

Названа причина смерти 85-летней народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Как передает Telegram-канал Shot, она страдала от рака крови третьей степени. В субботу, 22 марта, у актрисы из фильма «Сказка о царе Салтане» остановилось сердце.

Ранее знаменитости потребовалась экстренная помощь врачей. Писали, что Лариса Ивановна стремительно теряла вес из-за онкологического заболевания и уже не могла самостоятельно передвигаться. Сначала она пересела на инвалидное кресло, а затем и вовсе слегка. Последние месяцы Голубкина не встала с постели. У нее появились пролежни, она заметно похудела, испытывали сильные боли из-за рака, унять которые удавалось лишь на время с помощью сильных препаратов.

Ларисе Голубкиной был присвоен паллиативный статус. Врачи не делали никаких прогнозов, но было понятно, что состояние актрисы только ухудшалось на фоне прогрессирующей болезни. Также ранее она прошла курс химиотерапии, после которой Лариса Ивановна стала чувствовать себя немного лучше, однако, недуг оказался сильнее. Информацию о смерти Ларисы Голубкиной подтвердил друг семьи Андрей Малахов. У актрисы есть дочь Мария Голубкина, которая займется организацией ее похорон.