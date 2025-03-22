На 86-м году жизни умерла звезда фильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина

В субботу, 22 марта, стало известно о смерти легендарной советской актрисы, бывшей жены Андрея Миронова, звезды фильма «Гусарская баллада» Ларисы Голубкиной. Ей было 85 лет.

Информацию о смерти актрисы подтвердил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса…» - передает Telegram-канал «Звездач» слова Андрея Малахова.

Ранее kp.ru писала о том, то Лариса Голубкина проходила курс химиотерапии. На тот момент актриса боролась с раком третьей степени. Состояние звезды фильма «Сказка о царе Салтане» оценивалось как тяжелое. Но врачи не теряли надежду на то, что пациентка сможет поправиться. Однако чуда не случилось. Учитывая возраст Ларисы Голубкиной медики не брались давать какие-то прогнозы.

Кроме того, Ларисе Ивановне был присвоен паллиативный статус. Для того, чтобы уменьшить болевые ощущения и сделать жизнь актрисы комфортнее, врачи-онкологи назначили ей курс лечения. После него Голубкина стала чувствовать себя лучше. Могла самостоятельно передвигаться по квартире, но ноги ее плохо слушались, поэтому она пересела на инвалидное кресло.

Еще в 2014 году врачи выявили у Ларисы Голубкиной тяжелое заболевание: макроглобулинемию Вальдестрема — это диагноз, при котором медленно развивается опухоль и поражает все органы, в том числе костный мозг.

Дочка актрисы Мария Голубкина не так давно комментировала состоянии матери, давая понять, что та чувствует себя неважно. Также писали, что актриса не может спать без снотворного. И ей регулярно делали обезболивающие уколы. Голубкина стремительно теряла вес, у нее появились пролежни. Также Ларису Ивановну мучили слабость и постоянные боли.

«Нет сил никаких уже. Действительно очень все нехорошо. Лучше уже вряд ли будет… У мамы еле-еле душа в теле», — цитировали News.ru слова Марии Голубкиной.

Дочка артистки пока не дала комментариев по поводу смерти матери, первым высказался друг семьи Андрей Малахов. Поклонники выражают соболезнования семье актрисы.