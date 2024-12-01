Ольга Бузова — на вечеринке Филиппа Киркорова: «Он проклянет, если не придешь»

Поп-король Филипп Киркоров закатил шумную вечеринку в Москве в честь выхода своего нового клипа под названием «Черная пантера». На тусовку он собрал практически весь цвет нынешнего российского шоу-бизнеса.

В числе гостей, посетивших мероприятие Филиппа Киркорова, была и теледива Ольга Бузова. Она сделала заявление для прессы, объясняя, по какой причине явилась на этот праздник.

«Я не могла не прийти. Он проклянет, если не придешь. У него учатся лучшие экстрасенсы страны», — цитирует Ольгу Бузову MK.RU .

Затем Ольга Бузова дала понять, что, конечно же, шутит. Она рассказала, что с Филиппом Киркоровым ее связывает теплая дружба. Они с глубоким уважением относятся друг к другу.

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Ольга Бузова вспомнила, что Филипп Киркоров когда-то предлагал ей записать совместный трек, но она отказалась. А вот сейчас Ольга Бузова считает, что доросла до дуэта с поп-королем.