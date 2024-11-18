Олег Майами об Ольге Бузовой, с которой ему приписывают роман: «Оля доказывает, что можно не петь, но очень классно сиять»

Общественность обсуждает страстный поцелуй ведущей Ольги Бузовой и певца, блогера Олега Майами, который случился на концерте, посвященном восьмилетию музыкальной карьеры телеведущей. В кулуарах шепчутся, что у селебритис снова возобновился роман. Они когда-то встречались на протяжении семи месяцев. Неужели чувства вспыхнули с новой силой?
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Поцелуй у всех на виду
Олег пришел на выступление теледивы с букетом цветов. А появившись на сцене, произнес слова восхищения в ее адрес.
«Сколько звезд продолжают хейтить и завидовать! Потому что у них не получается так. Сколько артистов могут со сцены так коммуницировать с людьми, так чувствовать людей? Лишь тот, кто прошел большой путь, настоящий творческий ад. Она это сделала!» — отметил Олег Майами.
В этот самый момент какой-то мужчина, видимо, уже оказавшись под влиянием Диониса (бог виноделия в греческой мифологии. — Прим. ред.), крикнул: «Бузова!»
Олег Майами даже завелся от этого выкрика. «Чей пьяный мужик там не может остановиться? Что за фанаты у тебя?» — спросил он у Ольги.
После этого артисты дуэтом исполнили песню «Такси». В какой-то момент Олег Майами притянул свою партнершу к себе и поцеловал ее в губы. А Ольга, конечно, не стала сопротивляться его напору.
Олег Майами: «Оля будет классной мамой, я в этом уверен»
Кстати, незадолго до своего выхода на сцену Олег Майами пообщался с журналистами. А компанию ему составил Леша Свик. Представители прессы спросили Олега: «А не рассматриваете ли вы Ольгу как маму своих будущих детей?» — намекнув на планы Ольги родить в следующем году, о чем она заявила СМИ.
Олег Майами и Ольга Бузова. Фото: соцсети
«Как маму не рассматриваем», — в один голос засмеялись Майами и Свик.
Олег отметил, что просто в клипе на песню «Такси» они с Ольгой поделились чем-то личным. Также Олег Майами добавил: «Оля будет прекрасной мамой, я в этом уверен. Она этого ждет, она к этому готова».
А потом Олег Майами принялся хвалить Ольгу Бузову как творческую личность.
«Ольга показывает людям, какой должна быть артистка, звезда. Это ярко выраженная звезда.
Большинство артистов у нас, к сожалению, посредственные, неинтересные. А надо, чтобы они были бы яркими. Но этого сейчас очень мало, — заявил Олег Майами.
— А Оля же доказывает, что можно не петь, но очень классно сиять» .
Ольга Бузова и Олег Майами. Фото: кадр из клипа на песню «Такси»
— Ольга ведь непрофессиональная певица. А вы говорите про посредственных артистов…
— Я говорю про посредственность, имея в виду, что иногда на артистов неинтересно смотреть. И таких большинство.
Оля же очень работоспособная. Она пример человека, рожденного для того, чтобы сиять, чтобы на нее смотрели люди, потому что им хочется смотреть на артиста. Конечно, хочется слушать хорошую музыку, но при этом получать и эмоции.
Оля появилась на свет для того, чтобы быть на виду. А так могут не все.
Просто люди, которых она выбрала когда-то, тоже выбрали ее. Вот у меня абсолютно такой же путь.
Я абсолютно не готов к семье и не представляю себя семейным человеком. Я выбрал людей и готов творить для них. И Оля, соответственно, также.
Есть своя некая жизнь. Главное, что сегодня мы с Ольгой выросли и пришли к такому моменту, когда можем этим поделиться, не боясь того, что скажут или не скажут.
И я думаю, что наша песня — больше не про музыку. А мы действительно показали вам свою маленькую жизнь.
Поэтому все пишут в комментариях: «Смотрите клип. Вам показывают настоящие чувства, такое не сыграешь».
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