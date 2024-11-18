Олег Майами об Ольге Бузовой, с которой ему приписывают роман: «Оля доказывает, что можно не петь, но очень классно сиять»

Общественность обсуждает страстный поцелуй ведущей Ольги Бузовой и певца, блогера Олега Майами, который случился на концерте, посвященном восьмилетию музыкальной карьеры телеведущей. В кулуарах шепчутся, что у селебритис снова возобновился роман. Они когда-то встречались на протяжении семи месяцев. Неужели чувства вспыхнули с новой силой?

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Поцелуй у всех на виду

Олег пришел на выступление теледивы с букетом цветов. А появившись на сцене, произнес слова восхищения в ее адрес.

«Сколько звезд продолжают хейтить и завидовать! Потому что у них не получается так. Сколько артистов могут со сцены так коммуницировать с людьми, так чувствовать людей? Лишь тот, кто прошел большой путь, настоящий творческий ад. Она это сделала!» — отметил Олег Майами.

В этот самый момент какой-то мужчина, видимо, уже оказавшись под влиянием Диониса (бог виноделия в греческой мифологии. — Прим. ред.), крикнул: «Бузова!»

Олег Майами даже завелся от этого выкрика. «Чей пьяный мужик там не может остановиться? Что за фанаты у тебя?» — спросил он у Ольги.

После этого артисты дуэтом исполнили песню «Такси». В какой-то момент Олег Майами притянул свою партнершу к себе и поцеловал ее в губы. А Ольга, конечно, не стала сопротивляться его напору.

Олег Майами: «Оля будет классной мамой, я в этом уверен»

Кстати, незадолго до своего выхода на сцену Олег Майами пообщался с журналистами. А компанию ему составил Леша Свик. Представители прессы спросили Олега: «А не рассматриваете ли вы Ольгу как маму своих будущих детей?» — намекнув на планы Ольги родить в следующем году, о чем она заявила СМИ.