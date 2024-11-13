Анжелика Варум — об отношениях с Леонидом Агутиным: «Нет нужды — нет брака»

Известные исполнители Анжелика Варум и Леонид Агутин живут в браке уже почти три десятка лет. За это время молва несколько раз разводила знаменитостей. Но несмотря на все домыслы и догадки, этот союз продолжает существовать.

Анжелика Варум и Леонид Агутин часто появляются на публике вместе, демонстрируя, что у них по-прежнему теплые чувства.

На днях Леонид Агутин признался, правда, что его постоянно атакуют поклонницы, признаваясь в сокровенных желаниях родить от него наследника.

В беседе с MK.RU Анжелика Варум призналась, что ее подобные истории уже давно не трогают. Она научилась не рефлексировать по поводу того, что Леонид Агутин нравится не только ей.

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Залогом же ее крепких и гармоничных отношений с мужем Анжелика Варум считает постоянную потребность друг в друге.