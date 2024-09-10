Почему у Варум появился «вдовий горбик»? Стресс, проблемы со здоровьем?

Женщины после 40–45 лет нередко страдают от появления у них «холки», или «вдовьего горбика». И даже звезды, которые, казалось бы, холят и лелеют себя постоянно, не застрахованы от этого эстетического дефекта.
Недавно поклонники заметили появление «вдовьего горбика» у 55-летней Анжелики Варум.
«Причиной того, что мы привыкли называть «холкой», или «вдовьим горбиком», помимо гормональных изменений, на которые все так любят грешить, гораздо чаще являются проблемы с ЖКТ.
Удивлены? Однако все очень логично: наш пищевод крепится к шейным позвонкам, и любые воспалительные процессы в желудке, поджелудочной железе, желчном пузыре, в самой печени или в кишечнике, как правило, приводят к укорочению пищевода, а он, в свою очередь, утягивает вперед шею, голова, конечно же, тоже меняет свое положение, увеличив нагрузку на позвоночник многократно — до 35 кг! Мышцы шеи перегружаются, спазмируются, и мы получаем хронические застойные процессы в области «холки». Со временем застоявшаяся лимфа уплотняется, превращаясь сначала в плотное желе, а потом и вовсе «каменеет».
Кстати, причиной укорочения пищевода может быть и банальный стресс, приводящий к спазмам. Ну и, конечно же, измененная кислотность желудка, рефлюкс, дискинезия желчевыводящих путей тоже могут стать причиной образования «вдовьего горбика», — высказалась эксперт.
Наталья Орлова заметила, что при помощи курса «Здоровая спина», который включает комплекс мер по решению проблемы, вполне реально быстро убрать неприятную «шишку». Главное — регулярно его посещать.
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