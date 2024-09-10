Почему у Варум появился «вдовий горбик»? Стресс, проблемы со здоровьем?

Женщины после 40–45 лет нередко страдают от появления у них «холки», или «вдовьего горбика». И даже звезды, которые, казалось бы, холят и лелеют себя постоянно, не застрахованы от этого эстетического дефекта.

Недавно поклонники заметили появление «вдовьего горбика» у 55-летней Анжелики Варум.

Наталья Орлова , тренер по лечебной физкультуре, объяснила, из-за чего у жены Леонида Агутина могло появиться уплотнение внизу шеи.

«Причиной того, что мы привыкли называть «холкой», или «вдовьим горбиком», помимо гормональных изменений, на которые все так любят грешить, гораздо чаще являются проблемы с ЖКТ.

Удивлены? Однако все очень логично: наш пищевод крепится к шейным позвонкам, и любые воспалительные процессы в желудке, поджелудочной железе, желчном пузыре, в самой печени или в кишечнике, как правило, приводят к укорочению пищевода, а он, в свою очередь, утягивает вперед шею, голова, конечно же, тоже меняет свое положение, увеличив нагрузку на позвоночник многократно — до 35 кг! Мышцы шеи перегружаются, спазмируются, и мы получаем хронические застойные процессы в области «холки». Со временем застоявшаяся лимфа уплотняется, превращаясь сначала в плотное желе, а потом и вовсе «каменеет».

Кстати, причиной укорочения пищевода может быть и банальный стресс, приводящий к спазмам. Ну и, конечно же, измененная кислотность желудка, рефлюкс, дискинезия желчевыводящих путей тоже могут стать причиной образования «вдовьего горбика», — высказалась эксперт.

Наталья Орлова заметила, что при помощи курса «Здоровая спина», который включает комплекс мер по решению проблемы, вполне реально быстро убрать неприятную «шишку». Главное — регулярно его посещать.