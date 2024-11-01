57-летняя сестра Мити Фомина вышла замуж за итальянца

Экс-солист группы Hi-Fi, исполнитель хита «Дождь на окнах рисует» Митя Фомин поделился прекрасной новостью о событии в семье. Его родная 57-летняя сестра во второй раз вышла замуж.
Избранником родственницы Мити Фомина стал итальянец. Женщина — гражданка Италии и много лет живет в этой стране. От предыдущего брака, тоже с итальянцем, у сестры Мити Фомина есть двое детей.
Митя Фомин о новоиспеченном родственнике отзывается очень хорошо. Мужчина не беден и очень любит свою избранницу, поделился Митя Фомин в беседе с
Пара перед свадьбой купила дом.
Кстати, Митя Фомин на торжестве сестры присутствовать не смог, но сделал шикарный подарок молодоженам.
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«К сожалению, я присутствовать не смог, но предложил в качестве подарка оплатить ужин. Он был недорогой — 2 тысячи евро», — рассказал Митя Фомин.
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