Борис Каморзин: «Мама часто говорит: «Боря, ты такой хороший, почему у тебя получаются роли негодяев?!»

После роли одесского оперативника Довжика в «Ликвидации» 18+ и авторитета Лакировщика в «Антикиллере» 18+ было очевидно: Бориса Каморзина ждет большое будущее. Всероссийская слава - только вопрос времени. Так и вышло: характерный артист одинаково виртуозно перевоплощается в образы следователей, офицеров, писателей, а если надо, то и Никиту Хрущева, и опричника Богдана Бельского сыграть может. Работы Каморзина в картине «Монах и бес» 12+ и сериале «Чистые» 18+ и вовсе можно поместить в сокровищницу российского кинематографа. В преддверии премьеры исторического сериала «Столыпин» 16+, («Россия 1» при поддержке ИРИ; скоро) «Телепрограмма» побеседовала с 57-летним актером.

«Плохого человека играть интереснее»

- Борис, что за образ вам достался в «Столыпине»? Реально существовавший персонаж, как главный герой, или собирательный?

- У меня в этом сериале - образ полицмейстера. Начальник полиции. Не скажу, что это реально существовавший персонаж, скорее всего, художественный вымысел. Но определенные черты, присущие силовикам того времени, он, безусловно, имеет. В частности, допрашивает юного революционера, собиравшегося убить Петра Аркадьевича Столыпина. Роль достаточно значимая.

- Были ли референсы, от которых отталкивались? Известные жандармы того времени или начальники царской охранки?

- Мы в основном шли по сценарию и прорабатывали образ с режиссером (Алексей Андрианов), потому что я не большой знаток истории того времени. У всех свой взгляд на вещи. И отношение к Столыпину тоже у историков разное. Кто-то считает, что он был прогрессивным реформатором, кто-то считает его вешателем. Скорее всего, было и то и другое. Люди, особенно политики, многогранны и разнообразны в своих проявлениях. Так что шли от сценария - Алексей Андрианов, с которым мы работаем не в первый раз, прекрасно объяснял, чего хочет от нас.