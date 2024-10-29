Борис Каморзин: «Мама часто говорит: «Боря, ты такой хороший, почему у тебя получаются роли негодяев?!»

После роли одесского оперативника Довжика в «Ликвидации» 18+ и авторитета Лакировщика в «Антикиллере» 18+ было очевидно: Бориса Каморзина ждет большое будущее. Всероссийская слава - только вопрос времени. Так и вышло: характерный артист одинаково виртуозно перевоплощается в образы следователей, офицеров, писателей, а если надо, то и Никиту Хрущева, и опричника Богдана Бельского сыграть может. Работы Каморзина в картине «Монах и бес» 12+ и сериале «Чистые» 18+ и вовсе можно поместить в сокровищницу российского кинематографа. В преддверии премьеры исторического сериала «Столыпин» 16+, («Россия 1» при поддержке ИРИ; скоро) «Телепрограмма» побеседовала с 57-летним актером.
«Плохого человека играть интереснее»
- Борис, что за образ вам достался в «Столыпине»? Реально существовавший персонаж, как главный герой, или собирательный?
- У меня в этом сериале - образ полицмейстера. Начальник полиции. Не скажу, что это реально существовавший персонаж, скорее всего, художественный вымысел. Но определенные черты, присущие силовикам того времени, он, безусловно, имеет. В частности, допрашивает юного революционера, собиравшегося убить Петра Аркадьевича Столыпина. Роль достаточно значимая.
- Были ли референсы, от которых отталкивались? Известные жандармы того времени или начальники царской охранки?
- Мы в основном шли по сценарию и прорабатывали образ с режиссером (Алексей Андрианов), потому что я не большой знаток истории того времени. У всех свой взгляд на вещи. И отношение к Столыпину тоже у историков разное. Кто-то считает, что он был прогрессивным реформатором, кто-то считает его вешателем. Скорее всего, было и то и другое. Люди, особенно политики, многогранны и разнообразны в своих проявлениях. Так что шли от сценария - Алексей Андрианов, с которым мы работаем не в первый раз, прекрасно объяснял, чего хочет от нас.
Полицмейстер в сериале «Столыпин» (скоро). Фото: кадр из фильма
- Когда вам выпадает играть неоднозначных персонажей - это удача или испытание? Сложно таких оправдывать?
- Не знаю, почему так происходит, но роли негодяев и нехороших людей мне обычно хорошо удаются. Даже мама говорит: «Боря, ты же такой хороший, добрый и позитивный человек по жизни, почему у тебя так хорошо получаются негодяи?» Не знаю, есть такой талант. И потом плохого человека играть интереснее. Хороший - и есть хороший, что там особенного? А вот плохой - важно понять, почему он такой плохой, не просто же так он стал таким. Или обида сидит, или боль тайная, все это интересно вытащить наружу и понять, почему он плохой.
- Если говорить про Столыпина и исторических персонажей - деспотичных и не только, велика, на ваш взгляд, роль личности? Или противостоять самотеку времени невозможно, какая бы масштабная личность ни была?
- Конечно, общий водоворот истории, куда нас всех затянет, есть. Но роль личности, конечно, очень и очень велика. Современные события показывают людям, что без личности в истории невозможно. Как иначе? Было бы скучно. А когда есть яркие и харизматичные личности, все случается несколько иначе.
- Как считаете, в исторической драме про начало XX века зритель будет искать аллюзии на современную Россию? Войны, реформы, слом времени.
- Думаю, да. Естественно, будет. А как же? Милое дело для публики: а что авторы имели в виду, на кого намекали? А-а-а, вот какая параллель, как интересно.
«Ждал, чтобы внешнее совпало с внутренним»
Судья Спирович в драме «Чистые» (с Софьей Синицыной, 2024). Фото: кадр из фильма
- Обсуждая негодяев, нельзя пройти мимо сериала «Чистые». Вместе с режиссером Николаем Хомерики вы буквально рушите замшелые шаблоны, когда показываете откровенную сцену с мерзким сладострастником - судьей Спировичем и девушкой из дома терпимости. Как снимаются настолько проникновенные сцены?
- Перед публикой я обнажаюсь не впервые. Был у меня такой театральный опыт: играл в спектакле «Коммуниканты» 18+ театра «Практика» депутата, который в бане находится с проститутками. И несколько первых сцен я был абсолютно голым, как и молодые девочки-проститутки. Что вызывало некий культурный шок у зрителей первых рядов. Так что этот опыт для меня не нов. И тогда легко на это пошел, и в «Чистых» тоже. Тем более очень люблю и уважаю Колю Хомерики, часто работал с ним. Так что ничего не смущало.
- Такие сцены требуют приватности? Или, наоборот, как вспоминала Светлана Ходченкова, снимаются под общий смех?
- Есть, конечно, некая преграда: голые люди занимаются этими самыми вещами, сами понимаете. Прилюдно и на камеру. А потом на всю страну покажут. Но это поначалу. Работа же. Все это стеснение быстро проходит. Важна и роль партнерши: насколько женщина готова к этому всему. Если она к этому относится нормально и профессионально делает свое дело, что Софья Синицына и показала, то все идет гораздо проще. По задумке сценаристов, подобные сцены должны вызывать у зрителя омерзение. Внутреннее содрогание. Конечно, ничего особенного мы не делали, и все же. Надеюсь, что получилось.
- Еще как. Была ли реакция от близких и друзей, посмотревших сериал?
- Несколько человек, скажу без ложной скромности, написали, что в этом образе у меня все получилось: «Просто потрясающе, как тебе это удалось? Как ты это сыграл?!»
- В этом году у вас буквально пиковая занятость - чуть ли не полтора десятка проектов в производстве или на стадии выпуска. А ведь когда-то вы страдали от невостребованности. Чувствуете, что добираете сейчас и справедливость восстанавливается?
- Безусловно. Мне и раньше все говорили: все будет, но со временем. Вырастешь, войдешь в зрелый возраст, роли придут. Стремился к этому и чувствовал, что это должно случиться.
- Сергей Урсуляк, который прославил вас в «Ликвидации», еще успокаивал: мол, чтобы прорыв случился, надо привести внутренний мир в соответствие с интеллектуальной внешностью. Выходит, это случилось? И если да, то как?
Оперуполномоченный угрозыска Одессы Довжик в «Ликвидации» 18+ (2007). Фото: кадр из фильма
- Он сказал чуть иначе. Если говорить о внешности, она у меня не совсем интеллектуальная. Интеллигент в очках - это не про меня. Скорее, советская такая номенклатура, партработник. Это если на лицо. Урсуляк другое имел в виду: было некое несоответствие моей внешности и внутреннего содержания. Потому что, говорит, непонятно, как тебя снимать, какие роли давать: ты характерный, не герой-любовник, чуть молодо выглядишь, а внутри - тяжесть опыта. В общем, надо было это привести к гармонии. Чтобы внешнее совпадало с внутренним. Набрать - во всех отношениях. Тогда от ролей отбоя не будет. В общем, так и получилось.
- Работу в театре вы для себя закрыли?
- Отчего же? Совсем нет. Вернулся в театр, можно сказать, после долгого перерыва. В мае в Театре наций вышел спектакль «Отцы и дети» 18+, где играю отца Базарова. В новом театре «Кашемир» играю в спектакле «Фауст. Четвертая стена» 18+ главную роль Режиссера. В Театре Ермоловой репетирую еще один спектакль - «Неревизор». Так что работаю потихоньку.
«У нас с женой все хорошо»
Октябренок Боря Каморзин (~1974). Фото: личный архив Бориса Каморзина
- Как дела у вашего единственного сына, который посвятил себя квантовой химии?
- Через полмесяца Борис должен получить диплом об окончании аспирантуры, после этого полгода ему дается на написание и защиту кандидатской диссертации, а еще усиленно учит китайский. Английский знает в совершенстве.
- Значит, смотрит в сторону Азии.
- Да, ему это интересно. И есть планы, возможно, поехать заниматься наукой в Китае.
- Дедушкой вас сделать пока не стремится...
- Не знаю, не знаю. С девушкой живут вместе уже пять лет, по поводу детей еще разговоров нет. Может, ждут, пока закончит учебу, определится с работой и местом жительства. Видимо, сперва хотят понять это для себя.
- А вы вот со своей женой в этом году отметите жемчужную свадьбу, получается.
- 30 лет вместе, да, будет в ноябре.
- Есть планы, как отметить?
- Ой, господи. Мы столько лет уже вместе, что куда-то съездить и отметить - это уже не про нас. Такие вещи не обговариваются отдельно. Может, в Египет на недельку слетаем, не знаю. Нам уже говорят: «В современном мире люди столько вместе не живут!» А я отвечаю: «Понимаю, но что же делать. Куда деваться теперь?» (Смеется.) Любим друг друга, все у нас хорошо.
Слева - Борис Борисович Каморзин. А справа - Борис Борисович Каморзин. Не перепутайте! Фото: личный архив Бориса Каморзина
- Что может отвлечь вас от работы, съемок и суеты? Что приводит в равновесие?
- Я очень люблю классическую музыку, даром что по первому образованию - пианист. Окончил Центральную музыкальную школу при консерватории. Так что ложусь на диван и слушаю классику - разную и безграничную. Это и есть моя отдушина.
- Сами за инструмент не садитесь?
- Сажусь с удовольствием. Играю. Не так, как 30 лет назад, но тоже весьма неплохо. Дома есть фортепиано.
- Есть ли, может, любимый этюд?
- Прям любимого нет. Да и по-детски это немного звучит: какой ваш любимый композитор? Много чего люблю. Густава Малера, например, если это вам о чем-то скажет.
- Конечно, скажет. Послевагнеровская пятерка. Знаменитый австриец.
- Вот-вот. Это он.
- Пара месяцев остается до Нового года. Есть у вас семейная традиция, как проводить этот светлый праздник?
- Честно говоря, не очень его люблю. Суета, подготовка, куда-то ехать нужно. Не мое. Как и все, что связано с зимой: холод, лыжи, коньки, снежные бабы - терпеть не могу! Абсолютно летний человек. Да и обычно не получается встретить Новый год так, как хочется. Потом десять дней никому не нужных каникул - уже не знаешь, куда себя деть. И съемки останавливаются. Хочется, чтобы жизнь катилась дальше. Без лишних пауз.