Актриса Зоя Бербер — о съемках с Гариком Харламовым в сериале «Гусар» и материнских обязанностях: «Химия между нашими персонажами просыпалась в драках»

28 октября в 20:00 на телеканале ТНТ покажут новый сезон сериала «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. К касту истории о том, как гусар из XIX века путешествует во времени и помогает современным москвичам, присоединилась актриса Зоя Бербер.
Настя Соколова, ее героиня, станет напарницей гусара и его большой любовью. В интервью Зоя рассказала о съемках комедии, «эффекте Гарика Харламова», а также о пополнении в своей семье — рождении ребенка в браке с актером Максимом Белбородовым.
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«Бог дал Гарику Харламову талант — быть человеком широкой души»
— Расскажите, пожалуйста, о своей героине Насте Соколовой из сериала «Гусар». Какие качества роднят ее с вами, а в чем вы вообще не похожи друг на друга?
— Настя — сильная женщина. И телом, и духом. Она дисциплинированная, жесткая в первую очередь к самой себе. Мне ее нутро абсолютно понятно, все же Настя — человек на службе. И мне нравится ее самодисциплина, хотя, конечно, немного жаль ее в том, что она не всегда может позволить себе чувства.
Настя потрясающе выглядит! Иногда это бесит, потому что невозможно везде и всегда выглядеть идеально, а у Насти получается. Но это ведь кино, люди за кадром работали над ее красотой.
— Какие качества вы бы могли выделить в Гарике Харламове?
— Удивительное чувство юмора. Как я люблю в мужчинах хорошее чувство юмора! У Гарика оно на высшем уровне. Еще он добрый, отзывчивый, включается в любую проблему, если ты ее вдруг озвучил, просто сидя в гримерке. Если он знает, что он может подключиться и помочь, он обязательно это сделает.
Гарик никогда о людях не говорит плохо. Он может сказать, что человек дурно поступил, только если ты начнешь рассказывать что-то, поделившись, и он скажет свое мнение. Все знают, что Гарик часто опаздывает, но ты просто не можешь на него злиться! Это «эффект Гарика Харламова».
Когда его видишь — хочется его обнять! Всем, включая мужчин и женщин, друзей, близких или не близких. Все искренне любят Гарика Харламова. Бог дал ему талант — быть человеком широкой души.
— По сюжету персонаж Харламова влюбляется в вашу героиню. Были ли сцены с поцелуями или, может, большее? Как отыгрывалась химия между героями?
— Были такие сцены, но химия между нашими персонажами просыпалась в драках! Потому что так и построено их взаимоотношение — они влюбляются в силу друг друга, а не в какую-то нежность и мягкость. И у нас по сценарию было несколько драк, в которых мы с Гариком участвовали оба.
Это были либо наши драки на двоих, либо драки в компании. Это было круто. Персонажи проявляли чувства, у них горели глаза. И Гарик, и я это одинаково чувствовали.
— Классно драться с Гариком Харламовым?
— Классно. Были вещи, которые у него не получались, тогда выручали каскадеры, дублеры. Были вещи, до которых меня не допускали. Я ведь все хочу делать сама, но, к сожалению, у меня нет паспорта каскадера. Я дружу со многими постановщиками трюков, но, поскольку я не прошла школу и не училась, мне не все позволяется делать.
Например, падать на стеклянный стол спиной мне не разрешают. Наблюдала за трюками со стороны и немного плакала скупой фээсбэшной слезой! Я вообще кайфую от трюков, от физического преодоления. Поэтому именно эти сцены мне больше всего запомнились. И еще сцена со стрельбой, в которой мы с Гариком расстреливали мишени.
Гарик стрелял из двух автоматов и разошелся так, что он потом еще минут десять гоготал, это было забавно. А я тогда уже была беременная, тихонечко прикрывала костюмом живот, переживая за малыша. Шум стоял только в путь.
А еще я, опять же, будучи беременной, тонула в холодной воде в Царицыно. Многие трюки, кстати, выполнялись моей Дашей. У меня есть, скажем так, сестра-близнец, каскадер-близнец, она со мной уже в третьем или в четвертом проекте, начиная с сериала «Проект «Анна Николаевна».
Зоя Бербер. Фото: телеканал ТНТ
— Вы играете капитана ФСБ, консультировали ли вас представители спецслужб?
— Нет, всем этим заранее озаботился Илья Полежайкин, креативный продюсер. Он хорошо организовал всю работу, что-то корректировал уже на площадке.
«Максим — неопытный отец, но с горящими глазами и большим сердцем»
— В июне вы стали мамой во второй раз. Как успеваете справляться с двумя детьми?
— Никак. Точка. Ну, честный я человек! Я с одной Надей не справлялась, потому что была и работа, и семья, и ребенок, и выезды, и передача про путешествия. Невозможно все делать самостоятельно.
Все получается, только если ты не один. И желательно, чтобы все это делали по любви. Моя семья стала больше, и няня стала больше получать, и больше работать.
Кадр из сериала «Гусар-2»
— Чем удивляет сын Максим? Проявляется ли у него уже характер?
— Да, проявляется. В нем будет много терпения, в нем будет много силы — и физической, и духовной. Это точно, это видно в глазах.
Он будет богатырь! И он будет мамин друг.
— Как вы настраивали вашу дочку Надю на появление брата?
— Никак. Она самостоятельно проявила инициативу в заботе обо мне, когда я была беременна. Говорила: «Я хочу тебе чаек заварить, посиди, подыши на балкончике, отдохни».
Если вовремя было брошено правильное зерно, оно обязательно взрастет!
Кадр из сериала «Гусар-2»
— Ваш сын — первый ребенок вашего мужа, Максима Белбородова. А какой он отец?
— Неопытный, но при этом с горящими глазами и большим сердцем.
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