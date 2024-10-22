Билеты на концерты Галкина* в США почти не покупают: мужа Пугачевой уличили в афере

Максим Галкин* продолжает гастролировать. Недавно стало известно, что Алла Пугачева вернулась на Кипр после того, как гостила в Юрмале. Она проводит время с двойняшками Лизой и Гарри. А вот муж певицы старается зарабатывать. Летом он выступал в Европе. Теперь артист отправился в США. Однако пока юмористу приходиться выступать в полупустых залах. Скупать билеты на его выступления русскоязычная публика не торопится. Так он должен дать концерт в Тампе, но там продано только половина билетов. Такая же ситуация обстоит и в других американских городах. А в Вашингтоне не куплено и половины билетов.

Эмигранты и американцы устроили Максиму* холодный прием. Более того, они поймали артиста на афере. Многие уверены, что юморист собирает массовку, чтобы создать видимость полных залов и народного обожания, пишет mk.ru .

«Галкин* никогда особой популярностью в США не пользовался: эмигранты его недолюбливали. А сейчас тем более. Вы же видите сами сайты по продаже билетов: свободных мест предостаточно в каждой ценовой категории. В местных русскоязычных пабликах билеты на его выступления предлагают с очень большой скидкой, и то продать не могут», – заверяют люди в соцсетях.

Также отмечается, что людям не нравятся условия, которые диктует муж Пугачевой. Он запрещает съемку во время своих концертов. Артист предупреждает, что если будет видеосъемка, то человека, который ее осуществляет, могут вывести из зала. Позже у Максима запланированы выступления в Канаде. Там на него тоже не охотно хотят идти.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.