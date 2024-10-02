Почему Пугачева решила воссоединиться с Орбакайте? Теперь все дети певицы будут вместе

Похоже, что Алла Пугачева вместе со своим мужем и младшими детьми вновь собирает чемоданы и меняет место жительства. Как сообщает SHOT, народная артистка России собралась переезжать в Америку, к старшей дочери Кристине Орбакайте. Связано это с тем, что возвращаться в Израиль в нынешних условиях совсем небезопасно.

Teleprogramma.org попросила посмотреть перспективу переезда певицы и ее семьи у таролога Анны Горшковой .

По словам эксперта, семья Аллы Пугачевой пока еще не в США, но действительно собирается туда приехать.

«Да, Пугачева готова поехать и уже в ее сердце есть ощущение праздника от предстоящего путешествия. Поездка потребует определенных финансовых вложений. Она также планируется и обсуждается в окружении ее близких и преданных людей», — прокомментировала расклад Анна Горшкова.