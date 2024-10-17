Повалий высказалась об уехавшей из России Пугачевой: «Мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл»

Таисия Повалий переехала в Россию. Она рассказывала, что чувствует себя защищенной в этой стране. Артистка в свои 59 лет не перестает выступать и восхищать публику своей моложавой внешностью.

На этот раз Повалий появилась на гала-ужине премии «Виктория». Она согласилась высказаться об уехавших из страны артистах. Певица в беседе с mk.ru отметила, что не видит смысла критиковать Аллу Пугачеву, которая уже два года живет в Израиле.

«Алла — заслуженный человек, она сама может выбрать, где ей жить. Если она так посчитала, мы не можем ее судить. Это ее выбор. Не забывайте, что мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл. Каждый человек идет по дороге, которую ему Господь подсказывает», — заявила Таисия Николаевна.

Напомним, что певица в Москве взяла квартиру в кредит. Она перевезла и свою маму. У артистки есть сын Денис и подрастает внук Демьян.