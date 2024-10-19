Прохор Шаляпин высказался об уехавших артистах: «Если ты — взрослая тетка, 60-летняя и старше, то веди себя достойно»

Прохор Шаляпин любит отдыхать за границей. Он ездил в США, а также в Европу. Порой певец нежится на Мальдивах. Однако он является патриотом. Шаляпин не раз рассказывал, что не собирается переезжать за бугор. На этот раз певец высказался о коллегах, которые покинули Россию. Он считает, что у них было на это только две причины. По его словам, одни просто глупые и не знают, что делают, а вторые — хотят примкнуть к элите, думая, что они такие же.

«Они здесь были искусственные звезды последние двадцать лет точно. Держались просто за счет культа личности. Не навязывая и не показывая их по ТВ — все. Смоют в унитаз и никто не вспомнит», — рассказал Прохор mk.ru.

Он уверен, что только классическая музыка и народная будет жить вечно. Шаляпин напомнил, что все они крестьянского происхождения. Он подчеркнул, никому нельзя забывать про свое происхождение.

«Иначе Бог очень наказывает… Я думаю, они сами не ожидали, что будет такой итог. Все — их поезд ушел. Даже, если они и вернутся, народ их не примет, потому что остался осадок», — пояснила артистка.

После этого Прохор намекнул, что даже поведение Аллы Пугачевой осуждает. Напомним, что певица не раз нелестно высказывалась о россиянах.

«Все же, если ты — взрослая тетка, 60-летняя и старше, то веди себя достойно. Надо развлекать людей более деликатно, я считаю», — отметил артист.