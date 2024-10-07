«Чужой ребенок даже больше похож на Филиппа, чем Мартин»: как сейчас выглядит сын Стоцкой, которого называют вылитым Киркоровым

Анастасия Стоцкая раздражается каждый раз, когда хейтеры спрашивают ее о том, почему ее дети так похожи на поп-короля сцены Филиппа Киркорова. Певица не скрывает, откого на самом деле родила сына Александра, ему 13 лет и дочку Веру, ей семь лет. Их отцом стал бизнесмен Сергей Абгарян. Так что Филипп Киркоров не имеет никакого отношения к детям певицы. Сам Филипп Бедросович шутил, что его сходство с маленьким Сашей можно объяснить только каким-то космическим явлением. Поп-король сцены уточнил, что в свое время был не прочь приударить за красавицей артисткой, но ничего серьезного у них не вышло.

«Настя — это, пожалуй, моя самая большая любовь в жизни. Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе и уже отпраздновали бы 20-летие в этом году», - говорил Филипп Киркоров.