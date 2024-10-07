«Чужой ребенок даже больше похож на Филиппа, чем Мартин»: как сейчас выглядит сын Стоцкой, которого называют вылитым Киркоровым

Анастасия Стоцкая раздражается каждый раз, когда хейтеры спрашивают ее о том, почему ее дети так похожи на поп-короля сцены Филиппа Киркорова. Певица не скрывает, откого на самом деле родила сына Александра, ему 13 лет и дочку Веру, ей семь лет. Их отцом стал бизнесмен Сергей Абгарян. Так что Филипп Киркоров не имеет никакого отношения к детям певицы. Сам Филипп Бедросович шутил, что его сходство с маленьким Сашей можно объяснить только каким-то космическим явлением. Поп-король сцены уточнил, что в свое время был не прочь приударить за красавицей артисткой, но ничего серьезного у них не вышло.
«Настя — это, пожалуй, моя самая большая любовь в жизни. Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе и уже отпраздновали бы 20-летие в этом году», - говорил Филипп Киркоров.
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Дочка Анастасии Стоцкой Вера тоже поразительно похожа на Филиппа Киркорова. Фото: соцсети
Анастасия Стоцкая с дочкой Верой и сыном Александром. Фото: соцсети
Саша вот-вот догонит звездную маму по росту. Мальчик вылитый Филипп Киркоров, на эту тему много говорили поклонники. Однако сама Анастасия Стоцкая этого не признает. У Александра густые темные волосы, большие выразительные глаза. Кстати, у Филиппа Киркорова тоже двое детей: сын Мартин и дочка Алла-Виктория.
«Чужой ребенок даже больше похож на Филиппа, чем Мартин», - пишет Sonay_Orlova.
«Саша и правда очень похож на Филиппа», - отметила Timma_89.
«Красивый мальчик, не понимаю, зачем его сравнивать с чужим мужчиной? У него есть свой отец», - говорит Ilza_Varvina.
«Ну вылитый Киркоров! Он в детстве был таким же: смугленьким, черноволосым», - считает Olesya_Igoreva.
«Классный пацан», - заметила Tata_Ilina.
«Какие милые детки у нее», - добавила Elena_Chursina.