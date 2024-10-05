Покупатель отказался от дачи Пугачевой из-за безвкусного ремонта и протекающей крыши

Стало понятно, почему Алла Пугачева, планировавшая прилететь в Россию в конце сентября, так и не сделала этого. Оказывается, на финал первого осеннего месяца намечалась сделка по продаже дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске. Алла Борисовна намеревалась приехать, чтобы поставить свою подпись в документах о купле-продаже и получить 125 миллионов рублей.

Но покупатель, уже готовившийся внести задаток, от сделки отказался.

Как сообщается, его смутил ремонт дачи и протекающая крыша. Канделябры и прочие украшательства в стиле «дорого-богато» внутри здания привели покупателя в ужас. Доводы риелторов о том, что в ремонт вложены миллионы, не убедили.

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Но к даче Аллы Пугачевой присматриваются уже новые покупатели. Правда, для них стоимость уже подросла. Если прежний претендент на особняк Аллы Пугачевой должен был заплатить 125 миллионов, то для других сумма составляет уже 152 миллиона рублей.

По материалам телеграм-канала Mash