Полина Гагарина споет в новогоднюю ночь за 7 миллионов рублей

Озвучены гонорары звезд за выступления на корпоративах и вечеринках в ресторанах в новогоднюю ночь грядущего 2025 года.

Самыми востребованными у поклонников исполнительницами стали Анна Асти и Полина Гагарина. Эти вокалистки просто нарасхват. И ценник на их выступления соотвествующий.

По данным kp.ru, за появление на концертной площадке в ночь на первое января 2025 года Анна Асти нужно выложить 7 миллионов рублей. Столько же стоит увидеть на празднике Полину Гагарину.

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Известно, что Анна Асти выступит в Москве после боя курантов в клубе VK Gipsy. Билеты на танцпол стоят от 3900 рублей. Но можно приобрести билеыт за столиками. Их стоимость стартует от 110000 рублей. Ожидается. что в новогоднююночь Анна Асти споет еще на одной востребованной площадке столицы.