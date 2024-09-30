Дочь 86-летнего Александра Збруева попала в реанимацию

56-летняя дочка Александра Збруева и Людмилы Савельевой попала в реанимацию. Ее экстренно доставили в больницу из-за острого отравления. Наследница именитого актера ведет затворнический образ жизни. Однако репортерам удалось узнать, что на самом деле произошло с Натальей. Некоторые факты из ее биографии также стали достоянием общественности.

Как оказалось Наталью госпитализировали из-за того, что она случайно приняла большую дозу таблеток. Рядом с дочерью находилась сама Людмила Савельева, которую многие помнят по роли в фильме «Война и мир» (Наталья Ростова).

«Она выпила 10 таблеток. Вызвали неотложку и ее увезли… У нее очень болел зуб… Не рассчитала. Сама принимала, мы не уследили», — рассказала актриса в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Родственники не скрывали, что еще в детстве Наташа отличалась своей импульсивностью. Девочке пророчили большое актерское будущее, считали, что она продолжит династию и будет сниматься в кино, как ее отец Александр Збруев и мама Людмила Савельева. Однако сама Наталья решила стать переводчицей, а в театральный она не поступила. Позже спустя какое-то время и вовсе забросила университет.

Как пишет kp.ru, Наталья Александровна хотела завести семью с неким Георгием, который был намного старше Збруева. Они поселились в квартире на Тверской. Однако счастье пары было недолгим. Жених Натальи трагически погиб, его убили, а дочери Збруева потребовалась долгая психологическая реабилитация. Затем Наталья подрабатывала продавцом в продуктовом магазине. Но и там не смогла задержаться надолго. Сейчас женщина живет вместе с родителями, которые приглядывают за ней. Маме Натальи Людмиле Савельевой 82 года. В таком преклонном возрасте она вынуждена опекать дочь.