На шоу «Давай поженимся!» пришла копия Ларисы Гузеевой

На программе «Давай поженимся!» в этот четверг, 3 октября, будущую невесту себе подыскивал 32-летний боец ММА по имени Анатолий. Молодой человек сразу сообщил, что ему по вкусу девушки, похожие на ведущую «Давай поженимся!», актрису Ларису Гузееву.

И редакторы постарались. Нашли для Анатолия практически копию Ларисы Гузеевой. На то, что 35-летняя героиня программы «Давай поженимся!» по имени Анна очень похожа на звезду в молодости, обратили внимание все присутствующие в студии.

Анна рассказала, что ей 35 лет, она живет в Москве и работает маркетологом.