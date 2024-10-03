На шоу «Давай поженимся!» пришла копия Ларисы Гузеевой

На программе «Давай поженимся!» в этот четверг, 3 октября, будущую невесту себе подыскивал 32-летний боец ММА по имени Анатолий. Молодой человек сразу сообщил, что ему по вкусу девушки, похожие на ведущую «Давай поженимся!», актрису Ларису Гузееву.
И редакторы постарались. Нашли для Анатолия практически копию Ларисы Гузеевой. На то, что 35-летняя героиня программы «Давай поженимся!» по имени Анна очень похожа на звезду в молодости, обратили внимание все присутствующие в студии.
Анна рассказала, что ей 35 лет, она живет в Москве и работает маркетологом.
Копия Ларисы Гузеевой по имени Анна. Фото: кадр программы «Давай поженимся!»
Анна понравилась и ведущим программы, и группе поддержке жениха Анатолия. Все они советовали ему остановить свой выбор именно на ней. Но Анатолий сделал по-своему.
Он не зашел в комнату ни к одной из трех потенциальных невест. И ушел с программы один.
Жених Анатолий не выбрал ни одну из девушек. Фото: кадр программы «Давай поженимся!»
Читайте также: