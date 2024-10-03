Роза Сябитова — невесте с двумя детьми в эфире «Давай поженимся!»: «Все у тебя по залету было»

На шоу Первого канала «Давай поженимся!» пришел искать себе невесту боец ММА, 32-летний Анатолий. Первая претендентка на его руку и сердце рассказала, что в восемнадцать лет уже была мамой двоих детей.

Замуж девушка вышла беременной, ее с избранником расписали в ЗАГСе по справке из женской консультации. А всего через три месяца после появления на свет малыша, она поняла, что вновь беременна. И этот ребенок тоже родился.

«Все у тебя по залету было», — отчитала невесту телесваха Роза Сябитова.