Роза Сябитова — невесте с двумя детьми в эфире «Давай поженимся!»: «Все у тебя по залету было»

На шоу Первого канала «Давай поженимся!» пришел искать себе невесту боец ММА, 32-летний Анатолий. Первая претендентка на его руку и сердце рассказала, что в восемнадцать лет уже была мамой двоих детей.
Замуж девушка вышла беременной, ее с избранником расписали в ЗАГСе по справке из женской консультации. А всего через три месяца после появления на свет малыша, она поняла, что вновь беременна. И этот ребенок тоже родился.
«Все у тебя по залету было», — отчитала невесту телесваха Роза Сябитова.
Невеста с двумя детьми на «Давай поженимся!». Фото: кадр программы «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева тут же поспешила поставить на место Розу Сябитову и поддержать девушку.
«У нее не было умной мамы рядом, которая бы ее научила», — напомнила Лариса Гузеева о трудной судьбе героини проекта.
«Я ее осуждаю что ли? Я просто вещи своими именами называю», — ответила Роза Сябитова, зачем-то уточнив, что у нее «просто такой противный голос».
«Вы молодцы, что родили двоих детей. Вы никогда не будете одна», — обратилась Лариса Гузеева к девушке.
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