Телесваха Роза Сябитова поделилась радостью: «Мои любимые курочки приехали в гости!»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова уже третий год находится в прекрасном статусе бабушки. Внучку Мирославу Розе Сябитовой подарила дочка Ксения Сябитова. Малышка появилась на свет в июне 2022 года, сейчас два с небольшим годика.

Роза Сябитова в этот день, 3 октября, судя по всему, взяла выходной и принимает дорогих гостей в своем родовом гнезде, как телесваха называет свой особняк в Подмосковье.

«Мои любимые курочки приехали в гости!» — поделилась в телеграм-канале радостью Роза Сябитова.

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Судя по всему, она имеет в виду дочку Ксению Сябитову и внучку Мирославу. Снимком малышки Роза Сябитова поделилась в телеграм-канале.

Мирослава приехала к бабушке в гости в желтом комбинезоне.