Сябитова посоветовала молодым женщинам не тратить время и выходить замуж: «Брачный рынок как в джунглях»

Возраст условной молодости в мире и в России постоянно смещается. И вот уже 45-летние у нас считаются молодежью, а 25-летние женщины, до недавних пор причисляющиеся к старородящим, теперь часто и не помышляют о браке и потомстве. А зря! Все нужно делать вовремя. И замуж выходить тоже.

На эту тему журналист Teleprogramma.org побеседовал с ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Розой Сябитовой. Телесваха уверена, что шансов обрести личное счастье в паре у молодых женщин гораздо больше, чем у опытных. Поэтому не стоит затягивать с этим, ведь можно и «переждать».

«В какое бы мы время не жили, задача матушки-природы, или биологическая задача для женщин, заключается в том, чтобы найти как можно более «качественного» (здорового и богатого) мужчину, выйти за него замуж, привязать его потомством с последующим удержанием. Биологическая задача мужчины — соблазнить и осчастливить как можно большее количество молодых и красивых женщин, не задерживаясь на каждой подолгу. Отсюда вывод: мужчина отвечает за количественную сторону продолжения человеческого рода, женщина — за качественную. Поэтому у молодых женщин всегда будет больше шансов выйти замуж, чем у возрастных. Закон природы. Поэтому не растрачивайте зря свое драгоценное время. Брачный рынок как в джунглях: кто сумел реализовать именно свою задачу, тот и выиграл!» — высказалась Роза Сябитова.