Роза Сябитова — об искусственном интеллекте в роли свахи: «У него нет доброты к людям»

На Первом канале начался новый сезон шоу «Давай поженимся!», где зрители теперь не только наблюдают за общением участников проекта с ведущими Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой , но и с искусственным интеллектом.

Искусственный разум дает умные советы, делает интересные заключения и поражает публику своим юмором. Вместе с тем возникает резонный вопрос: а не слишком ли настойчиво нейромозг наступает нам на пятки, не сможет ли он в скором времени заменить сваху?

За комментарием Teleprogramma.org обратилась к Розе Сябитовой .

«Конечно, нет. Сваха испокон веков считалась вестником любви. Она обладала способностью обострять чувства людей и могла сводить пары, сама того не замечая. И это был ее дар. Искусственный интеллект такими возможностями не обладает. И у него нет важного качества этой профессии — жизненного опыта и доброты к людям», — ответила журналисту сайта Роза Сябитова .