Экс-возлюбленная Павла Табакова, родившая от него дочь: «Мы уже не были вместе, но я решила оставить ребенка»

Актриса Софья Синицына, родившая дочку Мию от наследника известного семейства Павла Табакова, впервые раскрыла детали отношения с ним.

Софья Синицына рассказала, что была удивлена реакцией Павла Табакова и его мамы Марины Зудиной на ее беременность.

«Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка», — поделилась Софья Синицына.

Софья Синицына считала себя довольно взрослым, самостоятельным и ответственным человеком для принятия столь судьбоносных решений. Актриса рассудила, что если вторая сторона захочет общаться с ребенком, она будет рада.