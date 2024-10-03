Экс-возлюбленная Павла Табакова, родившая от него дочь: «Мы уже не были вместе, но я решила оставить ребенка»

Актриса Софья Синицына, родившая дочку Мию от наследника известного семейства Павла Табакова, впервые раскрыла детали отношения с ним.
Софья Синицына рассказала, что была удивлена реакцией Павла Табакова и его мамы Марины Зудиной на ее беременность.
«Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка», — поделилась Софья Синицына.
Софья Синицына считала себя довольно взрослым, самостоятельным и ответственным человеком для принятия столь судьбоносных решений. Актриса рассудила, что если вторая сторона захочет общаться с ребенком, она будет рада.
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Софья Синицына с дочкой Мией от Павла Табакова. Фото: Global Look Press
«Я подумала: если отец ребенка и его семья захотят с нами общаться, помогать — хорошо. Нет — значит, нет», — сказала Софья Синицына.
Павел Табаков не только признал дочь, он общается с наследницей. Счастлива от того, что у нее есть внучка и актриса Марина Зудина. Она обожает проводить время с Мией и заботится о ней.
По материалам WomanHit
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