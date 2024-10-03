Муцениеце — о суде с Прилучным: «Все, что происходит, это полный ад!»

Актриса Агата Муцениеце в телеграм-канале прокомментировала состоявшееся накануне судебное заседание. Разбирательство было инициировано бывшим мужем Агаты Муцениеце Павлом Прилучным.

Павел Прилучный пытается отобрать у Агаты Муцениеце детей, дочь Мию и сына Тимофея. Поскольку мальчик уже взрослый, он уже может присутствовать в суде и публично заявить о том, с кем из родителей он предпочел бы жить. Заседание продолжалось пять часов. Агата Муцениеце призналась, что происходившее совершенно вымотало ее.

«Все что происходит, это полный ад!» — написала в телеграм-канале Агата Муцениеце.

Актриса дала понять, что столкнулась с ужасающим поведением Павла Прилучного. Агата Муцениеце эмоционально отметила, что не желает ни одной матери пережить подобное.

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«Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе!» — выразила уверенность Агата Муцениеце.

Методы борьбы Павла Прилучного с ней за детей Агата Муцениеце назвала жестокостью, в которой интересы Мии и Тимофея совершенно не учитываются. Она фактически обвинила Павла Прилучного в корысти и желании извлечь выгоду для себя из всей этой истории.