Екатерина Гордон заявила, что маму Лерчек удерживают в доме и не пускают к ней адвоката

Известная журналистка, общественная деятельница и хозяйка собственной адвокатской конторы Катя Гордон прокомментировала ситуацию, о которой стало известно 2 октября.

Против блогера Лерчек, в миру Валерии Чекалиной, и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело.

А рано утром в дом, где живет Лерчек с мамой и детьми после развода, нагрянули представители правоохранительного ведомства.

По словам адвоката Кати Гордон, силовики до сих пор находятся в доме Лерчек, удерживают там ее маму и не дают женщине возможности увидеть своего адвоката.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Беспредел. Приехала адвокат нашей компании Алла Салехова на место, где в шесть утра происходила проверка. Это — по месту жительства Леры, детей и ее мамы. При этом ОМОН и ГСУ адвоката к маме не пускают. Это дикость! Маму Леры удерживают в доме, при этом там шесть ОМОНовцев.», — рассказала адвокат Катя Гордон в микроблоге.

При этом, как уточнила адвокат Катя Гордон, Валерия Чекалина не получала от соответствующих структур никаких извещений о том, что стала фигурантом уголовного дела.

Напомним, против Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбуждено уголовное дело в связи с переводом денег в один из банков Дубая по подложным документам.

Известно, что Валерия Чекалина и ее бывший муж сейчас находятся в России и не намерены скрываться от следствия.