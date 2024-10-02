Против Лерчека и ее бывшего мужа возбуждено уголовное дело из-за перевода валюты

Блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема теперь связывает нечто большее. Экс-супругам грозит внушительный срок наказания.

Как стало известно, против Лерчека и ее бывшего мужа Артема возбуждено уголовное дело. На этот раз пара подозревается в переводе валюты за рубеж по подложным документам.

Дело связано с оплатой марафонов Лерчек через один из банков в Дубае.

Чекалины сейчас находятся в России. Они в курсе происходящего. По их адресам проходят обыски.

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Как сообщается, скрываться Лерчек и ее бывший муж от следствия не намерены. Скорее всего, будут сотрудничать.

Ключевой фигурой уголовного дела стала не Лерчек, а Артем Чекалин. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте его недвижимости в Дубае.

По материалам телеграм-канала Mash