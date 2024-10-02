Что грозит Чекалиным за валютные махинации — юрист Сабитова: «До 10 лет лишения свободы»

Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина подозревают в махинациях при получении оплаты за фитнес-марафоны. По данным Shot, платежи за них переводили через банк в Дубае.

В настоящее время Артем Чекалин, сообщает канал, находится на допросе, ему вменяют статью 193.1. «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Евгения Сабитова , юрист, член Союза юристов-блогеров, рассказала, что светит обвиняемым по этой статье в зависимости от сумм проведенных валютных операций.

«Статья 193.1 Уголовного кодекса РФ также предусматривает, что за совершение данного преставления в крупном размере наказание составит до 1 млн штрафа и до 5 лет лишения свободы, а за особо крупном размере — штраф до 1 млн руб. и лишение свободы на срок до 10 лет. При этом под крупным размером если сумма незаконно переведенных средств по одной операции или нескольких в течение одного года превысит 13,5 млн руб., а в особо крупном — 65 млн руб. Конкретное наказание в случае признания блогеров в совершении преступления будет определено судом», — рассказала Teleprogramma.org юрист.