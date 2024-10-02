56-летняя певица Валерия призналась, что редко ходит к косметологу: «На последнем месте»

56-летняя певица Валерия в интервью Teleprogramma.org поделилась секретами красоты и рассказала о своем подходе к уходу за собой. Она призналась, что правильное питание и регулярные физические нагрузки — основа ее красоты и здоровья.

Валерия старается следить за своим питанием и употреблять только полезные продукты. Каждый день она находит время для занятий фитнесом или йогой, что помогает ей поддерживать форму и хорошее настроение.

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Певица Валерия также отметила, что не всегда может позволить себе посещение косметолога из-за плотного графика.

«Косметолог в этом списке на последнем месте, потому что у меня, к сожалению, нет времени, чтобы посещать его регулярно», — поделилась певица Валерия.

Так что, Валерия выбирает аппаратные процедуры, которые не требуют частого посещения специалиста. Валерия подчеркнула, что забота о себе — это непрерывный процесс, который должен быть частью повседневной жизни.