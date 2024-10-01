Валерия: «Муж - моя стена. Доверяю ему как себе»

- В концертной программе «Трибьют Валерии» 3 октября на «Live Арене» участвуют артисты, которые записывали ваши хиты для одноименного альбома. Среди них много молодежи. Какой будет программа концерта?

- Помимо артистов, которые принимали участие в записи «Трибьюта», на сцене появятся сюрпризом еще и другие молодые топовые исполнители, которые будут петь мои песни. Конечно, я тоже исполню свои композиции.

- Живой звук звучит на проекте канала «Россия» «Ну-ка, все вместе!». Вы частый гость в сотне экспертов телешоу. Когда слушаете участников проекта, наверняка быстро понимаете, кто из них учился музыкальной грамотности, а кто поет «интуитивно». Как считаете, это важно для зрителя? Почему этот проект оказался таким живучим и популярным?

- Я с огромной радостью принимаю участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» в качестве эксперта сотни. Невозможно всегда со стопроцентной уверенностью сказать, получил или нет человек академическое музыкальное образование. Ведь есть и альтернативный путь на сцену - можно не заканчивать музыкальное учебное заведение, но заниматься с преподавателями индивидуально вокалом и достичь хороших результатов. Чаще всего на этот конкурс приходят люди с определенным опытом, которые профессионально занимаются музыкой, вокалом. Зрителям важно, чтобы артист при помощи своего голоса доносил до них мысли, эмоции, чувства. Когда исполнитель владеет своим главным инструментом (голосом) профессионально, тогда он и выразить свои чувства может лучше, ярче. Если участник проекта не просто профессиональный вокалист, а именно артист, который своим голосом может еще многое донести, тогда это то, что нужно зрителю.

«Не верю в астрологию и гадания»

- Ваши фото с внучкой Селин (дочь младшего сына певицы Арсения и его жены Лианы. - Ред.) в соцсетях всегда получают много позитивных откликов. Как вы проводите время с малышкой?

- Мы - работающие бабушка с дедушкой, поэтому, несмотря на теплую осень, видимся не так часто, как хотелось бы. Вместе ходим на детскую площадку, часто бываем дома у Арсения и Лианы. Сейчас стало труднее находить общие выходные с Селинкой, потому что ее график стал насыщенным. Если еще полгода назад внучка приезжала к нам на неделю, то теперь она ходит в детский садик, где много занятий - как в школе, пропускать их она не может. А в выходные дни у Селинки дополнительные занятия - гимнастика и т. д. А у нас суббота и воскресенье, как правило, дни рабочие. В общем, к сожалению, сейчас общаемся реже. Переживаю из-за этого, потому что люблю ее просто до умопомрачения и, конечно, всегда радуюсь любой минуте, которую проводим вместе.

- Обычно родители воспитывают, а бабушка с дедушкой балуют внуков. У вас так же в семье?

- Я не отношусь к числу бабушек, которые балуют ребенка. Считаю, что родители, бабушки, дедушки должны воспитывать детей в одном согласованном направлении. К примеру, давать какие-то сладости или кормить ребенка чем-то не очень полезным, чтобы он что-то сделал, - это в любом случае не принесет пользы. Поэтому если я и балую, то в том смысле, что не могу приехать к Селинке без маленького подарочка, какой-нибудь игрушечки. Этого тоже не стоит делать постоянно, но не могу себе отказать в удовольствии видеть ее радостные глаза.

- На кого в этой жизни вы знаете, что можете положиться так же, как на себя?

- Как на саму себя я могу положиться на своего мужа, потому что он - моя стена. В любых вопросах. Иосиф - это первый человек, который всегда рядом. С течением жизни я понимаю, что могу положиться на своих детей. Они выросли сильными и правильными людьми.