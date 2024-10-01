Валерия: «Муж - моя стена. Доверяю ему как себе»

Сейчас Валерия готовится к концертному шоу. По традиции у нее много телевизионных съемок. Но народная артистка умеет в плотном графике находить время для семьи. Как? Об этом она рассказала в интервью журналу «Телепрограмма».
Если Валерия, значит, будет живой звук
- Тридцать лет назад состоялась премьера вашей первой сольной концертной программы в БКЗ «Октябрьский». Подготовка большого сольного концерта в 90-е годы, сразу после перестройки, и теперь - наверняка «небо и земля». Как изменились ваши концертные шоу, что осталось прежним?
- Если сравнивать мои первые концерты и сегодняшние, то единственное, что осталось неизменным, - это живой звук. Часто, когда делают концертное шоу, то главное внимание уделяют визуализации, а у меня на первом месте всегда - музыкальная часть программы. Конечно же, сегодня иной уровень технологий - раньше строили массивные декорации, теперь если только отдельные конструкции. Сейчас для визуализации используются различные технологические новшества: к примеру, экраны разной конфигурации. Естественно, что и звуковое и световое оборудование, и режиссура сегодня самого высокого уровня. Тридцать лет назад альбом «Анна» был более рок-н-ролльный, более гитарный, поэтому для его реализации на сцене не требовалось сложных визуальных эффектов. Был концертный свет и фактически «черный кабинет». Сегодня так никто не работает. Концертные шоу стали более зрелищными, а артистам интереснее воплощать сложные задачи на сцене. Но и, безусловно, шоу стали более дорогостоящие.
Фото: личный архив певицы Валерии
- В концертной программе «Трибьют Валерии» 3 октября на «Live Арене» участвуют артисты, которые записывали ваши хиты для одноименного альбома. Среди них много молодежи. Какой будет программа концерта?
- Помимо артистов, которые принимали участие в записи «Трибьюта», на сцене появятся сюрпризом еще и другие молодые топовые исполнители, которые будут петь мои песни. Конечно, я тоже исполню свои композиции.
- Живой звук звучит на проекте канала «Россия» «Ну-ка, все вместе!». Вы частый гость в сотне экспертов телешоу. Когда слушаете участников проекта, наверняка быстро понимаете, кто из них учился музыкальной грамотности, а кто поет «интуитивно». Как считаете, это важно для зрителя? Почему этот проект оказался таким живучим и популярным?
- Я с огромной радостью принимаю участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» в качестве эксперта сотни. Невозможно всегда со стопроцентной уверенностью сказать, получил или нет человек академическое музыкальное образование. Ведь есть и альтернативный путь на сцену - можно не заканчивать музыкальное учебное заведение, но заниматься с преподавателями индивидуально вокалом и достичь хороших результатов. Чаще всего на этот конкурс приходят люди с определенным опытом, которые профессионально занимаются музыкой, вокалом. Зрителям важно, чтобы артист при помощи своего голоса доносил до них мысли, эмоции, чувства. Когда исполнитель владеет своим главным инструментом (голосом) профессионально, тогда он и выразить свои чувства может лучше, ярче. Если участник проекта не просто профессиональный вокалист, а именно артист, который своим голосом может еще многое донести, тогда это то, что нужно зрителю.
«Не верю в астрологию и гадания»
- Ваши фото с внучкой Селин (дочь младшего сына певицы Арсения и его жены Лианы. - Ред.) в соцсетях всегда получают много позитивных откликов. Как вы проводите время с малышкой?
- Мы - работающие бабушка с дедушкой, поэтому, несмотря на теплую осень, видимся не так часто, как хотелось бы. Вместе ходим на детскую площадку, часто бываем дома у Арсения и Лианы. Сейчас стало труднее находить общие выходные с Селинкой, потому что ее график стал насыщенным. Если еще полгода назад внучка приезжала к нам на неделю, то теперь она ходит в детский садик, где много занятий - как в школе, пропускать их она не может. А в выходные дни у Селинки дополнительные занятия - гимнастика и т. д. А у нас суббота и воскресенье, как правило, дни рабочие. В общем, к сожалению, сейчас общаемся реже. Переживаю из-за этого, потому что люблю ее просто до умопомрачения и, конечно, всегда радуюсь любой минуте, которую проводим вместе.
- Обычно родители воспитывают, а бабушка с дедушкой балуют внуков. У вас так же в семье?
- Я не отношусь к числу бабушек, которые балуют ребенка. Считаю, что родители, бабушки, дедушки должны воспитывать детей в одном согласованном направлении. К примеру, давать какие-то сладости или кормить ребенка чем-то не очень полезным, чтобы он что-то сделал, - это в любом случае не принесет пользы. Поэтому если я и балую, то в том смысле, что не могу приехать к Селинке без маленького подарочка, какой-нибудь игрушечки. Этого тоже не стоит делать постоянно, но не могу себе отказать в удовольствии видеть ее радостные глаза.
- На кого в этой жизни вы знаете, что можете положиться так же, как на себя?
- Как на саму себя я могу положиться на своего мужа, потому что он - моя стена. В любых вопросах. Иосиф - это первый человек, который всегда рядом. С течением жизни я понимаю, что могу положиться на своих детей. Они выросли сильными и правильными людьми.
Валерия с супругом Иосифом Пригожиным и 3-летней внучкой Селин. Фото: личный архив певицы Валерии
- Многие говорят, что Овен - самый сильный знак Зодиака. Характеристика Овна - неутомимый, обладающий блестящим умом, бескомпромиссный человек. Пары, где оба супруга Овны, - редкость, так как это два лидера. Вы с Иосифом - Овны. Кто у вас в паре чаще уступает? Как вы научились поворачивать спорные моменты в свою пользу?
- Мы два Овна, оба люди горячие. Но я никогда не билась за пальму первенства в отношениях. Есть принципиальные вещи: из-за них я буду спорить, доказывать свою правоту. Но если понимаю, что мое упорство приведет к разрушительным последствиям, например, к ссоре, так как Иосиф категорически не согласится с моей позицией, то я, честно признаться, уступаю. Иной раз просто не хочется спорить до того, чтобы «щепки летели». Как показала жизнь: все равно через какое-то время мои аргументы им каким-то образом перерабатываются и учитываются. Но надо сказать, что Иосиф тоже может уступать, просто я чаще уступаю - позволяю мужчине чувствовать себя лидером.
- В вашей недавней песне «Таро» есть фраза «наплевать на звезды и на карты таро, пусть они и дальше врут…» Люди разумные не верят во все эти предсказания. Но при этом часто их читают. Случались с вами совпадения по каким-то астропрогнозам?
- Я совершенно не верю ни в астрологию, ни в какие другие предсказания, гадания и т. п. Мне кажется, что увлекаться этим не по-христиански. А все совпадения - это просто совпадения, человек сам в воображении подстраивает события в жизни под какие-то прогнозы.
«В любой ситуации ищу плюсы»
- Выбирая ваши фото с мероприятий, думаешь, что вы везде хорошо получаетесь. Безупречный овал лица, ни второго подбородка, ни складок, ни морщин и т. п. Это ведь громадный труд, ваш и косметолога, и отсутствие скачков веса, верно? Что вам помогает быть в отличной форме?
- Да, работаю над собой. Это уже привычка и иначе не смогу. Прежде всего я правильно питаюсь - стараюсь следить за тем, что ем. Каждый день обязательно нахожу время на физические нагрузки - фитнес или йогу. Это уже стало рутиной. Косметолог в этом списке на последнем месте, потому что у меня, к сожалению, нет времени, чтобы посещать его регулярно. Поэтому я хожу только на аппаратные процедуры, которые не требуют частого посещения.
- Чтобы женщина хорошо выглядела и у нее были энергия и силы на семью и работу, что должно быть «в голове»? Ощущение абсолютного счастья - надежный муж, дети, благополучие… Что еще? Как вы приходите к гармонии?
Валерия с сотней экспертов шестого сезона телешоу «Ну-ка, все вместе!». Слева от певицы - Сергей Лазарев и Этери Бериашвили. Фото: канал «Россия 1»
- Мне кажется, что ощущение абсолютного счастья - это мгновения, которые нас посещают периодически, но не могут длиться бесконечно. Жизнь наполнена разными событиями, и не всегда они оказываются приятными. Много времени уходит на рутину, хлопоты, решение сложных вопросов. Поэтому внутреннее ощущение гармонии в меньшей степени зависит от внешних обстоятельств. Есть люди, которые, что бы ни происходило в жизни, всегда надеются на лучшее, в любой ситуации ищут плюсы. Мне просто повезло такой родиться. Я живу с ощущением внутренней радости, поэтому любые внешние обстоятельства действуют не так разрушительно. Соответственно, что бы в жизни ни происходило, я понимаю: все проходит - и это пройдет.
Это наша жизнь со всеми ее сложностями,и надо радоваться тому, что имеем - каждому дню, любой погоде. Эти чувства у меня от внутренней благодарности любимым и любящим людям, земле, которая дает столько возможностей, и главную возможность - жить. Все это тоже сказывается на внешнем виде. И здесь материальное благополучие не играет главную роль. Угрюмыми люди становятся не потому, что у них в жизни что-то не получается или не хватает денег. Я знаю людей светлых, радостных, которые живут в стесненных материальных условиях, но они любят эту жизнь. И, наоборот, есть люди очень обеспеченные, но они вечно чем-то озабочены, постоянно говорят о проблемах. Конечно, счастливыми себя чувствуют те, кто любит жизнь. И она отвечает взаимностью.
«Ну-ка, все вместе!» 12+