Юлия Салибекова сделала заявление на фоне судов с Тиграном: «Мы непобедимы»

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова погрязла в конфликтах и судебных разбирательствах с бывшим мужем и отцом своих троих сыновей Тиграном Салибековым.

Скандал между бывшими супругами зашел уже очень далеко. В начале октября программу с участием Юлии Салибековой покажет один из федеральных ТВ-каналов. Ожидается, что после этого эфира многое встанет на свои места.

А пока же Тигран Салибеков в своих соцсетях сообщил, что намерен отсудить у Юлии Салибековой квартиры. Одна из них уже и так по решению суда принадлежит ему.

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Юлия Салибекова в своем микроблоге сообщила. что сейчас переживает сложный период. Но тут же дала понять, что во всем ее поддерживают три сына, которые появились на свет в ее браке с Тиграном Салибековым. Ролан, Эдьдар и Баграт на стороне своей мамы.