«По Юле плачет психбольница»: Салибековой в Сети поставили диагноз после попытки публично унизить Тиграна

Но подписчикам Юлии Салибековой показалось, что на этот раз она перегнула палку. В микроблоге у Юлии Салибековой началась дискуссия. Многие пользователи не поддержали стремление Юлии Салибековой унижать бывшего мужа Тиграна Салибекова. Некоторые выразили недоумение по поводу клипа и сочли, что Юлия Салибекова, видимо, не может забыть экс-супруга, с которым рассталась по собственной инициативе.

«А мне кажется, вы опозорили не его, а себя этим клипом. Зачем так унижаться?» — задала риторический вопрос Bobnevanata. «Обиженная женщина... Все не может привыкнуть, что он не ее. Успокойся уже!» — призвала Юлию Салибекову Kireeva196086.

«Обиженка ваш Тигруля. Юля — умничка, она ушла от него, а не он, вот он и злится, до сих пор никак не может угомониться, пусть с девочкой строят счастливую семью, а Юлю не трогают. Им тяжко живется, продукты тащат с проекта. Это же надо так опозориться, семью свою не может даже продуктами обеспечить. Вот ваш Тигруля «настоящий мужчина», — ответила предыдущей ораторше svetlanaal88.

«По Юле плачет психбольница, это явно. Ведет себя ну крайне глупо. Катя правильно сделала, что не поддержала ее. Очевидно, что крыша поехала. Обиженная женщина все никак успокоится не может», — поставила диагноз Юлии Салибековой Mama_yana. «Позорище! Вся жизнь так и крутится вокруг Тиграна, а все, потому что своего счастья нет», — заявила Gulnara_salimova.

«Как низко с вашей стороны, Юлия! Он отец ваших детей, остановитесь! Есть такая поговорка «Если любишь — отпусти». Вы выгнали Тиграна, думая о том, что он будет бегать за вами, а нет, не получилось. Юля, первый муж дан Богом, держались бы за него, он же хороший муж. Вашим детям никто не заменит отца. А Тигран — порядочный человек. Мы все не без греха, у всех у нас есть какие-либо недостатки. Запомните раз и навсегда, что родителей нельзя оскорблять, а вы что делаете. Низко, Юля, низко. От вас даже отвернулась родная сестра за ваши поступки. Я, конечно, не понимаю тех, кто вас поддерживает, наверное, для того, чтобы над вами посмеяться. Юля, очнитесь, я понимаю, что вам больно за Тиграна, так как вы по сей день его любите, но у него уже другая прекрасная семья. Юля, вы все это сделали своими руками, вам никто не виноват. Деньги — зло, а вы в них погрузились с головой. Самое главное — это семья», — напомнила Юлии Салибековой Ali_navizual.