Певица Валерия сделала признание об отношениях с Иосифом Пригожиным: «Мы оба люди горячие»

Певица Валерия в беседе с Teleprogramma.org рассказала о своем браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Певица Валерия призналась, что никогда не пыталась стать лидером в отношениях с мужем, уступая пальму первенства ему. Спорит с Иосифом Пригожиным певица Валерия крайне редко. Только по каким-то принципиальным для себя вопросам.

«Мы два Овна, оба люди горячие. Но я никогда не билась за пальму первенства в отношениях. Есть принципиальные вещи: из-за них я буду спорить, доказывать свою правоту», — рассказала певица Валерия.

Певица Валерия сделала акцент на том, что если она понимает, что ее упорство может привести к ссоре, так как Иосиф Пригожин будет категорически против ее позиции, то она уступает.

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Иногда Валерия просто не хочет спорить до такой степени, чтобы «щепки летели». По словам певицы Валерии, со временем ее аргументы каким-то образом учитываются Иосифом Пригожиным.

Впрочем, случается и так, что в споре Иосиф Пригожин также может уступать, но Валерия все же делает это чаще, чтобы позволить мужу почувствовать себя лидером.