Костенко подтвердила, что начала встречаться с Тарасовым, когда он был женат на Бузовой

Найдено неопровержимое доказательство того, что экс-футболист Дмитрий Тарасов был неверен своей жене, поющей телеведущей Ольге Бузовой.
И предоставила их общественности не кто иная, как нынешняя супруга Дмитрия Тарасова, модель и многодетная мать Анастасия Костенко. Все эти годы пытавшаяся убедить поклонников в своей чистоте и непорочности Анастасия Костенко спалилась очень глупо.
Она решила, вероятно, отметить годовщину начала отношений с Дмитрием Тарасовым, совершенно не принимая во внимания того факта, что все помнят, когда именно состоялся развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
В микроблоге Анастасия Костенко разместила архивное фото, на котором изображена с огромным букетом. В розово-кремовом облаке видны розы, астры и хризантемы. И дата, когда был сделан снимок, 1 октября 2016 года.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Анастасия Костенко с букетом цветов от Дмитрия Тарасова от 1.10. 2016. Фото: соцсети Анастасии Костенко
«Теперь-то мы знаем, что случайности не случайны, Дмитрий Тарасов», — подписала снимок Анастасия Костенко.
Таким образом, Анастасия Костенко подтвердила, что ее роман с Дмитрием Тарасовым начался во время его брака с Ольгой Бузовой. Ведь звездная пара официально развелась 30 декабря 2016 года. В этот день Ольга Бузова перестала быть женой Дмитрия Тарасова, который изменял ей с Анастасией Костенко.
Читайте также: