Костенко подтвердила, что начала встречаться с Тарасовым, когда он был женат на Бузовой

Найдено неопровержимое доказательство того, что экс-футболист Дмитрий Тарасов был неверен своей жене, поющей телеведущей Ольге Бузовой.

И предоставила их общественности не кто иная, как нынешняя супруга Дмитрия Тарасова, модель и многодетная мать Анастасия Костенко. Все эти годы пытавшаяся убедить поклонников в своей чистоте и непорочности Анастасия Костенко спалилась очень глупо.

Она решила, вероятно, отметить годовщину начала отношений с Дмитрием Тарасовым, совершенно не принимая во внимания того факта, что все помнят, когда именно состоялся развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

В микроблоге Анастасия Костенко разместила архивное фото, на котором изображена с огромным букетом. В розово-кремовом облаке видны розы, астры и хризантемы. И дата, когда был сделан снимок, 1 октября 2016 года.