Лерчек — о состоянии детей после развода, налогах и желании вставать по утрам: «Блог помог мне не сойти с ума»

Еще в 2020 году блогер Лерчек занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских звезд в социальных сетях. В ее жизни было все — прекрасная семья, более чем обеспеченная жизнь. Однако в одночасье все развалилось из-за уголовного дела за уклонение от уплаты налогов. Теперь Валерии Чекалиной приходится собирать свою жизнь по кусочкам, учиться жить после развода и досконально изучать все налоговые законы страны. В интервью Teleprogramma.org Лерчек рассказала, как пережила все жизненные потрясения.

— Какую цель перед собой вы ставили в детстве? Всегда мечтали о бизнесе и больших деньгах?

— Ну, конечно, нет. В детстве я не мечтала о бизнесе и деньгах, но уже в старших классах думала о том, что нужно двигаться вперед, развиваться. Я не просто думала, я действовала. Если я чего-то хочу, то я беру и делаю. Когда я училась в школе, то часто плакала из-за четверок, всегда хотела быть отличницей и не меньше. У меня были очень хорошие учителя, которые видели во мне желание быть лучшей и, закончив на все пятерки 11-й класс, я без какой-либо помощи поступила в Высшую школу бизнеса МГУ. Все решения в своей жизни принимаю быстро и легко, и так же быстро начинаю действовать. Я очень любила свой город Тольятти, но в нем не было больших возможностей, поэтому решила и поступила в МГУ. И потом, я не ставила цели стать успешным блогером, я просто начала вести блог во время декрета и увидела, что мой характер, образ жизни, взгляды на ситуации, истории откликаются у девушек разного возраста, и работала на свой блог.

— С появлением детей принцип «беру и делаю» стал еще сильнее или вы поубавили свой пыл и направили жизнь в более спокойное русло?

— Когда родились двойняшки, я завела свой блог, чтобы делиться своими мыслями, фотографировать, писать о том, как ухаживать за собой в это время, публиковать рецепты и тренировки. Это была моя отдушина, помогавшая мне не сходить с ума от всех переживаний и уходом за двойняшками. Да, я взялась за дело и довела его до успеха. Сейчас многие становятся блогерами, и часто их цель — только заработок. У меня никогда не было такой цели. Я даже не знала, что можно зарабатывать деньги на своей странице в соцсетях. Мой блог — это моя душа. В нем отражена я вся: мои мысли, чувства, все, что мне нравится. Это мое пространство для творчества и общения с людьми.

— Как вы по утрам заставляете себя ежедневно работать? Как создаете себе настроение и настраиваете себя на рабочий лад?

— Это легко делать, когда чувствуешь себя счастливой, и я могу сказать, что сейчас я счастлива, я готова к новым вершинам, к новым проектам. Планов настолько много, что не до сна. (Смеется.)