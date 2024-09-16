Лерчек — о состоянии детей после развода, налогах и желании вставать по утрам: «Блог помог мне не сойти с ума»

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— Какую цель перед собой вы ставили в детстве? Всегда мечтали о бизнесе и больших деньгах?
— Ну, конечно, нет. В детстве я не мечтала о бизнесе и деньгах, но уже в старших классах думала о том, что нужно двигаться вперед, развиваться. Я не просто думала, я действовала. Если я чего-то хочу, то я беру и делаю. Когда я училась в школе, то часто плакала из-за четверок, всегда хотела быть отличницей и не меньше. У меня были очень хорошие учителя, которые видели во мне желание быть лучшей и, закончив на все пятерки 11-й класс, я без какой-либо помощи поступила в Высшую школу бизнеса МГУ. Все решения в своей жизни принимаю быстро и легко, и так же быстро начинаю действовать. Я очень любила свой город Тольятти, но в нем не было больших возможностей, поэтому решила и поступила в МГУ. И потом, я не ставила цели стать успешным блогером, я просто начала вести блог во время декрета и увидела, что мой характер, образ жизни, взгляды на ситуации, истории откликаются у девушек разного возраста, и работала на свой блог.
— С появлением детей принцип «беру и делаю» стал еще сильнее или вы поубавили свой пыл и направили жизнь в более спокойное русло?
— Когда родились двойняшки, я завела свой блог, чтобы делиться своими мыслями, фотографировать, писать о том, как ухаживать за собой в это время, публиковать рецепты и тренировки. Это была моя отдушина, помогавшая мне не сходить с ума от всех переживаний и уходом за двойняшками. Да, я взялась за дело и довела его до успеха. Сейчас многие становятся блогерами, и часто их цель — только заработок. У меня никогда не было такой цели. Я даже не знала, что можно зарабатывать деньги на своей странице в соцсетях. Мой блог — это моя душа. В нем отражена я вся: мои мысли, чувства, все, что мне нравится. Это мое пространство для творчества и общения с людьми.
— Как вы по утрам заставляете себя ежедневно работать? Как создаете себе настроение и настраиваете себя на рабочий лад?
— Это легко делать, когда чувствуешь себя счастливой, и я могу сказать, что сейчас я счастлива, я готова к новым вершинам, к новым проектам. Планов настолько много, что не до сна. (Смеется.)
— Ситуация с налогами подкосила в вас веру в себя? Было ли желание все бросить?
— Нет. Да, я могу горевать, плакать, я не железная, но бросать — это не про меня! У меня дети, желание жить и быть счастливой, поэтому берем себя в руки и работаем.
— Как вы сообщили детям о разводе? Как объяснили им ситуацию?
— У нас очень умные, добрые дети. Конечно, они переживали, но мы честно сказали, что жить будем раздельно, но не перестанем быть для них самыми лучшими мамой и папой.
— Как вы справляетесь с хейтом? Много ли в вашем блоге хейтеров?
— Спокойно. И потом — у меня в блоге очень доброжелательная атмосфера и мало хейта.
— Есть ли темная сторона популярности?
— Вся страна наблюдала за нами во время судебного процесса и придумывала несуществующие подробности моей жизни, что создавало мне неприятности. Но все эти трудности делают меня еще сильнее! Сегодня я точно знаю, чего я хочу и как мне достичь своих целей. Рассматриваю трудности и неудачи как возможность еще больше развиваться и двигаться вперед с уже накопившимся опытом.
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