SHAMAN начал готовиться к разводу с женой несколько месяцев назад

Известный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и его жена Елена Мартынова на днях сообщили о том, что приняли решение развестись. О причинах разлада в семье пара не сообщила, ограничившись лишь дежурными фразами о том, что оба сильно заняты.

Однако же, журналисты kp.ru обратили внимание на несколько факторов, свидетельствующих о том, что к разводу Ярослав Дронов и его жена начали готовиться заранее. Вероятно, несколько месяцев назад супруги поняли, что их совместная жизнь больше невозможна и сделали несколько юридических шагов.

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В прошлом году Ярослав Дронов зарегистрировал ИП и свой сценический псевдоним SHAMAN, который использовал более пяти лет. Возможно, он хотел избежать судебных разбирательств, как это было у некоторых его коллег, например, у Димы Билана.

В том же декабре Елена Мартынова закрыла свое ИП. Это выглядит странно, но можно предположить, что между супругами уже тогда возникли разногласия, после которых они разделили бизнес.

После этого Александр Качан, концертный директор SHAMANa, стал активнее участвовать в делах певца. Именно на ИП Александра Качана были оформлены прошлогодний гонорар певца в размере 8 миллионов рублей за выступление в Городском центре культуры и недавний гонорар в 15 миллионов 300 тысяч рублей за выступление на городском празднике в Ставрополе.