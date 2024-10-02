Бывший муж Алсу Абрамов встречается с 20-летней девушкой из состоятельной семьи

Стали известны подробности личной жизни теперь уже бывшего мужа певицы Алсу Абрамовой Яна Абрамова. Оказывается, модель Анастасия Решетова, которой приписывали роман с супругом певицы Алсу Абрамовой, далеко не единственная красотка, в компании которой любил и любит проводить время бизнесмен Ян Абрамов.

Как стало известно kp.ru, сейчас Яна Абрамов встречается с девушкой, которая очень похожа на Алсу. Красавица из состоятельной семьи, у нее есть арабские корни, а еще прелестница очень юна, ей не больше двадцати лет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По словам новой возлюбленной бывшего мужа Алсу Абрамовой, Ян Абрамов не жалеет на нее денег и дарит дорогие подарки.

«Она летает только на частных самолетах, он ей тоннами дарит вещи от «Шанель», — рассказал «КП» инсайдер из окружения Яна Абрамова.

Как выяснилось, Анастасия Решетова и нынешняя пассия Яна Абрамова — не единственные дамы, которыми активно интересуется Ян Абрамов. По некоторым данным, у него есть целый «гарем» девушек, похожих на бывшую жену, певицу Алсу Абрамову.