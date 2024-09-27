Ксения Бородина — о дочери от Курбана Омарова: «Теона на учебе ловит последние солнечные деньки»

Ксения Бородина. Фото: телеграм-канал Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что немного завидует дочери от Курбана Омарова.

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что завидует своей младшей дочери Теоне, которую родила от второго мужа Курбана Омарова. Ксения Бородина в телеграм-канале поделилась снимком Теоны. На нем девочка запечатлена за партой. Правда, та находится не в школе, а за ее пределами.

Из-за теплой и солнечной погоды урок было решено провести на свежем воздухе. Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова, судя по всему, рада, что педагоги подошли к проведению урока столь нестандартно. Теона наслаждается ярким солнцем.

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Дочь Ксении Бородиной Теона на уроке в школе. Фото: телеграм-канал Ксении Бородиной

Под фото Ксения Бородина призналась, что тоже получает знания, и хотела бы делать это под открытым небом.

«Теона на учебе ловит последние солнечные деньки, такая задумка для деток классная! И мама тоже учится. Моя мечта — урок на свежем воздухе», — написала Ксения Бородина в телеграм-канале.

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