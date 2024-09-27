Ксения Бородина — о дочери от Курбана Омарова: «Теона на учебе ловит последние солнечные деньки»

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что завидует своей младшей дочери Теоне, которую родила от второго мужа Курбана Омарова. Ксения Бородина в телеграм-канале поделилась снимком Теоны. На нем девочка запечатлена за партой. Правда, та находится не в школе, а за ее пределами.
Из-за теплой и солнечной погоды урок было решено провести на свежем воздухе. Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова, судя по всему, рада, что педагоги подошли к проведению урока столь нестандартно. Теона наслаждается ярким солнцем.
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Дочь Ксении Бородиной Теона на уроке в школе. Фото: телеграм-канал Ксении Бородиной
Под фото Ксения Бородина призналась, что тоже получает знания, и хотела бы делать это под открытым небом.
«Теона на учебе ловит последние солнечные деньки, такая задумка для деток классная! И мама тоже учится. Моя мечта — урок на свежем воздухе», — написала Ксения Бородина в телеграм-канале.
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