Ксения Бородина — о дочери от Курбана Омарова: «Теона на учебе ловит последние солнечные деньки»

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что завидует своей младшей дочери Теоне, которую родила от второго мужа Курбана Омарова. Ксения Бородина в телеграм-канале поделилась снимком Теоны. На нем девочка запечатлена за партой. Правда, та находится не в школе, а за ее пределами.

Из-за теплой и солнечной погоды урок было решено провести на свежем воздухе. Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова, судя по всему, рада, что педагоги подошли к проведению урока столь нестандартно. Теона наслаждается ярким солнцем.